کنگره بین المللی امام سجاد(ع) حیثیت هرمزگان است

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان کامرانی صبح شنبه در دیدار با اعضای ستاد برگزاری دهمین کنگره بین‌المللی امام سجاد (ع)، برگزاری کنگره امام سجاد در داخل و خارج از کشور و استمرار آن طی ۹ سال پیاپی را بیانگر ایمان، پشتکار و تلاش برنامه ریزی شده عوامل این ستاد دانست و اظهار کرد: ستاد برگزاری کنگره برای مجموعه مذهبی و علمی استان هرمزگان آبرو و حیثیت خلق کرده است.

وی ضمن قدردانی از همه عوامل برگزاری کنگره بین المللی امام سجاد (ع)، یک دهه فعالیت و پرداختن به کار ارزشمند ترویج معارف صحیفه سجادیه را قابل توجه دانست و افزود: اینکه در دهمین سال با توجه به شرایط کرونایی با حفظ رعایت مسائل بهداشتی به فکر تداوم این برنامه مهم هستید، همه ظرفیت‌های علمی، مذهبی و اجرایی استان باید به کمک این ستاد بیاید تا آثار و تولیدات فاخری در بستر فضای مجازی منتشر شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان در ادامه با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری بر توجه بیش از پیش به صحیفه سجادیه به ویژه در بین دانشجویان، تصریح کرد: فرامین گهربار ولی امر مسلمین وظیفه مجموعه دانشگاهی را در قبال این کتاب ارزشمند سنگین‌تر کرده است و مجموعه دانشگاه آزاد استان با تمام ظرفیت در دهمین کنگره در کنار ستاد برگزاری خواهیم بود.

کامرانی عنوان کرد: گروه معارف، دفتر نهاد رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی، هیأت اندیشه ورز دانشگاه و سامانه‌های فضای مجازی از جمله ظرفیت‌هایی هستند که می‌تواند به تقویت کنگره کمک کنند.

وی نشر تولیدات و آثار کنگره در بین اساتید و دانشجویان را یکی دیگر از اقدامات دانشگاه آزاد برشمرد و اضافه کرد: سعی خواهیم کرد با رعایت پروتکل‌های بهداشتی نشستی علمی در راستای معارف صحیفه سجادیه ویژه جامعه دانشگاهی برگزار کنیم در این دیدار «علی علامه زاده» دبیر کنگره بین المللی امام سجاد (ع) و حجت الاسلام «احمد پهلوانی» مدیر اجرایی کنگره به صورت جداگانه گزارش‌هایی از اقدامات صورت گرفته برای برگزاری هرچه بهتر این رخداد مهم فرهنگی و معنوی ارائه شد.