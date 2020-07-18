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۲۸ تیر ۱۳۹۹، ۹:۱۹

مدیرکل هواشناسی استان زنجان:

هوای گرم تابستانی بر زنجان حاکم می شود

هوای گرم تابستانی بر زنجان حاکم می شود

زنجان-مدیرکل هواشناسی استان زنجان، از گرم تر شدن هوای استان زنجان طی چند روز آینده خبر داد.

رسول همتی در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان زنجان امروز صاف تا قسمتی ابری است که از بعد از ظهر بر میزان پوشش ابرها افزوده می‌شود و بارش محلی استان را فرا می‌گیرد.

وی به وضعیت دمای هوای استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و یاد آور شد: دمای هوای استان تا اواسط هفته جاری روند افزایشی یافته و هوا گرم می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، گفت: دمای هوای استان در برخی از مناطق به بیش از ۴۰ درجه سانتی گراد خواهد رسید.

همتی به دمای فعلی شهر زنجان اشاره کرد و گفت: دمای فعلی شهر زنجان ۲۵ درجه سانتی گراد است که نسبت به دیروز بیش از ۳ درجه سانتی گراد گرم شده است.

وی به وضعیت بارش‌ها در استان اشاره کرد و افزود: بارش‌ها تا هفته گذشته بسیار خوب بوده است.

کد مطلب 4976330

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