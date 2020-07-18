هوای گرم تابستانی بر زنجان حاکم می شود

رسول همتی در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان زنجان امروز صاف تا قسمتی ابری است که از بعد از ظهر بر میزان پوشش ابرها افزوده می‌شود و بارش محلی استان را فرا می‌گیرد.

وی به وضعیت دمای هوای استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و یاد آور شد: دمای هوای استان تا اواسط هفته جاری روند افزایشی یافته و هوا گرم می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، گفت: دمای هوای استان در برخی از مناطق به بیش از ۴۰ درجه سانتی گراد خواهد رسید.

همتی به دمای فعلی شهر زنجان اشاره کرد و گفت: دمای فعلی شهر زنجان ۲۵ درجه سانتی گراد است که نسبت به دیروز بیش از ۳ درجه سانتی گراد گرم شده است.

وی به وضعیت بارش‌ها در استان اشاره کرد و افزود: بارش‌ها تا هفته گذشته بسیار خوب بوده است.