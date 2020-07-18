تولید تجمعی خودروسازان ۱۸ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، تولید تجمعی خودرو از اول فروردین تا ۲۴ تیرماه ۹۹ با رشد ۱۸ درصدی مواجه بوده؛ به نحوی که میزان تولید تجمعی خودروسازان از ۲۳۸.۷ هزار دستگاه خودرو در سال ۹۸ به ۲۸۲.۱ هزار دستگاه خودرو در سال ۹۹ رسیده است.

تحویل خودرو نیز از ابتدای امسال تا ۲۴ تیرماه، از رشد ۳۰ درصدی برخوردار بوده، به نحوی که در این بازه زمانی در سال ۹۸ معادن ۱۶۴ هزار و ۱۹۰ دستگاه خودرو تحویل مشتریان شده که این میزان در سال ۹۹ به ۲۱۴ هزار و ۲۴ دستگاه رسیده است.

در عین حال تعداد خودروهای ناقص کف کارخانجات خودروسازی در سال ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ از کاهش ۴۵ درصدی برخوردار بوده به نحوی که از اول فروردین تا ۲۴ تیرماه ۹۸ معادل ۱۷۹ هزار و ۸۷۵ دستگاه خودروی ناقص کف کارخانجات وجود داشته که در مدت مشابه امسال به ۹۹ هزار و ۷۱۲ دستگاه رسیده است.

همچنین تحویل خودروهای مربوط به تعهدات معوق نیز ۴۱ درصد بهبود یافته به نحوی که تعداد تحویل و تعهدات معوق خودروسازان در سال ۹۸ معادل ۱۲۶ هزار و ۴۳۳ دستگاه بوده که در مدت مشابه سال جاری به ۱۷۸ هزار و ۲۰۹ دستگاه رسیده است.

در این جلسه علاوه بر بررسی آمارهای مرتبط با تولید، تحویل، تعداد خودروهای ناقص و کاهش تعهدات معوق خودروسازان، روند واگذاری اموال و املاک مازاد دو خودروساز نیز ارائه شد.

در جلسه امروز کمیته خودرو همچنین تصمیماتی در مورد برگزاری میزهای ساخت داخلی قطعات خودرو نیز اتخاذ شد.