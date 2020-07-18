مسئولان زندان عربستان خود را برای مرگ لجین الهذلول آماده کرده اند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، خانواده «لجین الهذلول» فعال زن سعودی، اعلام کردند که نتوانسته اند از یک ماه و نیم پیش تاکنون با وی تماسی داشته باشند.

آنها اعلام کردند به نظر می رسد مسئولان سعودی خود را برای مرگ لجین آماده کرده‌اند.

خانواده این فعال زن سعودی اعلام کردند: ما نگران هستیم سناریوی آزادی «صالح الشیحی» خبرنگار سعودی در قبال لجین تکرار شود. ما حتی بعد از فوت لجین هرگز سکوت نخواهیم کرد.

صالح الشیحی از می گذشته که آزاد شده است از شرایط وخیم جسمی رنج می برد و بعد از آزادی به بیمارستان منتقل شده است. مسئولان سعودی متهم هستند که هیچ خدمات پزشکی و بهداشتی به بازداشت شدگان ارائه نمی دهند به طوری که طی سال گذشته چندین مورد فوت زندانیان سیاسی ثبت شده است.

پیش از این عفو بین الملل خواهان آزادی لجین و دیگر فعالان زن سعودی شده بود.

برادر وی اعلام کرده بود که سعود القحطانی مشاور سابق دربار پادشاهی عربستان متهم به شکنجه خواهرش در زندان است.