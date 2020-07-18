سعید کریمیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به پیش بینی‌های هواشناسی مبنی بر ورود یک جبهه هوای گرم و افزایش دما طی روزهای آتی در سطح استان و به منظور صرفه جویی در مصرف برق و جلوگیری از خاموشی‌ها با پیشنهاد مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان و موافقت استاندار، فعالیت تمامی دستگاه‌ها و ادارات در سطح شهرستان‌های مهران، دهلران، آبدانان، دره‌شهر و بدره از امروز تا پایان مرداد ماه سال جاری از ساعت ۶:۳۰ لغایت ۱۳:۳۰ تعیین می‌شود.

وی تصریح کرد: از مرد تقاضا می‌شود نهایت دقت، توجه و صرفه جویی لازم را در مصرف آب و برق در این ایام گرم سال مد نظر داشته باشند.

بررسی نقشه‌های پیش یابی نشان می‌دهد با توجه به تقویت پرارتفاع جنب حاره‌ای از امروز موج جدید گرما در سطح استان مستقر می‌شود.

با توجه به اینکه افزایش دما تا دوشنبه هفته آینده ادامه دارد لازم است در خصوص مصرف حامل‌های انرژی (آب و برق) و خطر گرمازدگی توجه لازم به عمل آید.