به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پاشازاده جمعه شب در کنفرانس بعد از بازی گلگهر - شاهین عنوان کرد: بازی قبل از شروع، خراب شد و تیم حریف با چهار گل پیروز شد و دو پنالتی هم برای آنها گرفتند.
وی با اشاره به اینکه به نظر من کاری که از شب قبل شروع کردند اصلاً حرفهای نبود، افزود: گل گهر اعلام کرد که ۱۲ نفر از تیمشان کرونا گرفته اند.
سرمربی تیم شاهین شهرداری بوشهر با بیان اینکه بعد از مشکلات فراوان فوتبال نظیر شرط بندی، جادوگری و دعا نویسی حالا با کرونا هم مواجه شده ایم، افزود: هر هفته یک اتفاق میافتد و میگویند برخی افراد گرفته اند که این موارد باید راستی آزمایی شود.
پاشازاده با بیان اینکه ما بضاعتمان خیلی کم است، بیان کرد: متأسفانه نتوانستیم با یک تیم کامل به سیرجان بیایم و برای آمدن به اینجا ۱۴ ساعت در راه بودیم.
وی با اشاره به اینکه تیم ما بازیکن کم دارد و حتی از امیدهایمان هم نتوانستیم استفاده کنیم چون که کارتشان صادر نشده است، گفت: مگر میشود برای سرمایههای باشگاه کارت صادر نشود.
سرمربی تیم شاهین شهرداری بوشهر با اشاره به شمار بالای محرومان و مصدومان تیمش بیان کرد: در ۲۰ ثانیه اول این دیدار داور برای گل گهر پنالتی گرفت.
پاشازاده ادامه داد: در دو هفته گذشته دو مورد خطای هند مسلم گرفته نشد، من تعجب کردم چرا که با وجود اینکه دست کاملاً باز بود و با توپ برخورد کرد اما داور اعتقادی به انجام این خطا نداریم.
وی با انتقاد از داروی این دیدار اظهار کرد: وقتی به داور میگویم شما روی نتیجه تأثیرگذار هستید میگوید برای ما تیمها فرقی ندارند، در صورتی مساله این است که نتیجه بازی در زندگی و روند کاری ما مؤثر بوده و برای یک شهر اهمیت دارد.
سرمربی شاهین شهرداری بوشهر گفت: من نمیخواهم داوری را بهانه کنم، بضاعت ما همین قدر بود. ولی اگر همان موقع این اتفاق نمیافتاد شاید بازی دو بر دو میتوانست شود.
وی با اشاره به اینکه مشکلات خیلی خیلی زیادی داریم که باید خودمان حلشان کنیم، افزود: تیم به لحاظ بدنی و شخصیت تیمی درست ساخته نشده است ولی قول میدهم تا هفته بعد تیم جدیدتری ببینید.
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