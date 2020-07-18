۹۹ درصد آزمون های آنلاین دانشگاه گلستان با موفقیت برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، خدارحم بزی اظهارکرد: پیرو اطلاعیه ستاد ملی مقابله با کرونا و ابلاغ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر تعطیلی کلاس‌ها و عدم حضور دانشجویان، دانشگاه گلستان رسالت خود را از طریق برگزاری کلاس‌های آنلاین و برخط ادامه داد.

وی افزود: دانشگاه گلستان به عنوان یکی از دانشگاه‌های پیشرو استان در امر آموزش مجازی و برخط به دانشجویان، خدمات آموزشی ارزنده‌ای را در ایام شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مراکز علمی و آموزشی ارائه داده است.

بزی تصریح کرد: کلاس‌های مجازی و برخط دانشگاه از ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ آغاز و به استناد گزارش‌های روزانه دانشکده‌ها حضور دانشجویان بالغ بر ۱۰۰ درصد اعلام و به طور میانگین روزانه در حدود ۲۵۰ کلاس مجازی و آنلاین و مجموعاً ۱۳۰۳۱ کلاس به صورت برخط برگزار شد.

وی با اشاره به شعار سال با عنوان جهش تولید اعلام کرد: طراحی و راه اندازی اولین سامانه مدیریت و برگزاری آزمون‌های کلاسی، میان ترم و همچنین امتحانات پایان ترم به صورت آنلاین و آفلاین توسط گروه فناوری اطلاعات و خدمات رایانه‌ای دانشگاه انجام شد.

بزی اظهار کرد: این سامانه مجموعه‌ای از قابلیت‌ها از جمله کاربر پسند بودن، تعریف سوال به صورت چهارگزینه ای، تشریحی و شفاهی (صوتی)، امکان توزیع سوالات بصورت تصادفی و براساس الگوی مشخص و ارتباط صوتی دانشجو و استاد را در بر می‌گیرد. همچنین امکاناتی از لحاظ بررسی رفتار آماری دانشجویان در پاسخ دهی به سوالات در این سامانه گنجانده شده است تا به صورت دقیق امنیت برگزاری آزمون مجازی اجرایی شود.

وی یادآور شد: برگزاری امتحانات نیمسال دوم آموزشی ۹۹-۹۸ مطابق ابلاغیه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مصوبه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه به صورت غیر حضوری و آنلاین و طبق تقویم آموزشی دانشگاه برگزار شد. تعداد آزمون‌های مجازی و برخط پایان ترم نیمسال دوم سال آموزشی ۹۹-۹۸ در سطح دانشگاه ۸۱۱ جلسه بود که از این تعداد در حدود ۹۹.۳ درصد مطابق زمان بندی تقویم آموزشی دانشگاه با موفقیت اجرا و برگزاری مابقی آزمون‌ها به هفته اول بعد از اتمام امتحانات موکول شد.

گفتنی است با درنظر گرفتن تمهیداتی، برگزاری آزمون برای آن دسته از دانشجویانی که به دلایل خاص موفق به شرکت در آزمون نشدند به صورت جبرانی فراهم شد.