مسئولان تیم شهرداری ورامین با فدراسیون والیبال به توافق رسیدند

به گزارش خبرنگار مهر، پس از اصرار و فشار فدراسیون والیبال برای تسویه حساب تیم های لیگ برتری برای حضور در رقابت‌ها، برخی از تیم ها مانند شهرداری ورامین به دنبال تسویه حساب با فدراسیون هستند. هنوز تکلیف دو تیم نامدار سایپا و پیکان تهران مشخص نیست و باید منتظر ماند و دید این دو تیم نیز می توانند رضایت فدراسیون را جلب کنند.

احسن الله شیرکوند در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت تیم شهرداری ورامین برای حضور در لیگ برتر والیبال گفت: روز چهارشنبه جلسه با فدراسیون را برگزار کردیم. بدهی به بازیکنان وجود ندارد. با فدراسیون به توافقاتی رسیده ایم و قرار است امروز نیز مجموع ارقامی که به فدراسیون بدهکار هستیم را جمع بندی و ارسال کنیم.

رئیس هیات والیبال شهرداری ورامین ادامه داد: قرار است بدهی را به صورت اقساط و گرفتن مهلت و به صورت چکی پرداخت کنیم. مشکلی برای حضور در لیگ برتر نداریم. بدهی به فدراسیون مربوط به سال ۹۷ است و چک ها در دوران کرونایی به بانک رفته اند که نباید می رفت.

وی تاکید کرد: برای حضور در لیگ برتر زمانی مشکل به وجود خواهد آمد که به بازیکنان بدهی داشته باشیم اما هیچ بدهی به بازیکنان نداریم. با فدراسیون نیز به توافق رسیده ایم.