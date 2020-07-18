افزایش ۸۰۰ هزارتُنی ظرفیت جذب ماده خام کشاورزی در استان تهران

محمد ترکیان در گفتگو با خبرنگار مهر، از افزایش ۸۰۰ هزار تُنی ظرفیت جذب ماده خام کشاورزی در استان تهران طی سال جاری خبر داد و اظهار داشت: صنایع تبدیلی تکمیل کننده بخش کشاورزی است و وجود ضعف و مشکل در این حلقه هدر رفت محصول و افزایش ضایعات در این بخش را موجب می‌شود.

ترکیان با اشاره به انتخاب شعار سال به عنوان سال «جهش تولید» افزود: طی سال جاری ۸ پروژه جهش تولید برای استان تهران در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه برای این پروژه‌ها یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان هزینه برنامه ریزی شده گفت: تمرکز اصلی بر تکمیل و به بهره برداری رساندن واحدهای با پیشرفت فیزیکی و اشتغال بالا است که طی آن برای ۳ هزار نفر اشتغال ایجاد خواهد شد.

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت: خودکفایی کره، جلوگیری از خروج ارز از کشور جهت واردات، تولید لاکتوزهای خوراکی در پالایشگاه شیر و تکمیل زنجیره‌های تولید در زیر بخش‌های باغبانی و تولیدات دامی از جمله پروژه‌های در دست اجرا هستند.