کمبود معاون پرورشی در مدارس باید جبران شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از برنامه تلویزیونی پرسشگر، حمیدرضا حاجی بابایی رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس و وزیر اسبق آموزش و پرورش در برنامه پرسشگر که شامگاه گذشته پخش شد، در پاسخ به اینکه موضوع استثمار معلمین مدارس غیردولتی که این روزها مطرح می شود و وزیر هم به آن اشاره کرده است را قبول دارید؟ گفت: در اینکه در برخی مدارس غیردولتی رعایت قانون از نظر بیمه، حقوق و حقوق بازنشستگی نمی شود وجود دارد. البته باید گزارش کاملی را وزارت آموزش و پرورش ارائه کند که در جریان قرار بگیریم.

وی افزود: اما متاسفانه خبرهای ناگواری از برخی مدارس غیردولتی در این زمینه به گوش می رسد.

وزیر اسبق آموزش و پرورش با اشاره به اینکه اگر آقای وزیر موضوع را مطرح کرده باید خودش مسئله را حل و پیگیری کنند که حق معلمان مدارس غیردولتی به آنها برگردانده شود گفت: حتماً باید در مجلس هم این کار دنبال و نقش نظارتی مان را ایفا کنیم. خود وزیر هم اعلام کرده و رسماً وجود دارد که حتماً باید این قضیه را پیگیری کنیم.

وی درباره اینکه افراد در آموزش و پرورش با رسیدن به سن ۴۵ سالگی دیگر نمی توانند به عنوان مدیر مدرسه فعالیت کنند گفت: متاسفانه این موضوع به مدارس بخشنامه شده است. سازمان امور استخدامی مصوب کرده و آموزش و پرورش هم به کل کشور اعلام کرده است. اگر اینطور باشد اولین کسی که باید کنار برود خود آقای وزیر است.

حاجی بابایی ادامه داد: به هر دلیلی این بخشنامه صادر شده باشد خلاف قانون و مغایر اصول قانون اساسی است. نمی توانیم کسی را محدود کنیم. این قانون را چه کسی مصوب کرده است؟ در قانون مدیریت خدمات کشوری شرایط مدیرها اعلام شده است. این بخشنامه صادر شده مغایر با قانون مدیریت خدمات کشوری و تضییع حقوق شهروندی است.

رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی افزود: به عنوان مثال اگر فردی در ۳۰ سالگی استخدام شده باشد در سن ۴۵ سالگی و با ۱۵ سال سابقه چرا نباید بتواند برای اولین بار مدیر مدرسه بشود؟ به چه دلیل باید حق کسی را از او بگیریم؟ اگر جوانی شرایط لازم را دارد می تواند مدیر مدرسه شود، ۳۰ سال داشته باشد یا ۴۰ سال. اصلاً در مدرسه مدیر یعنی فردی که باسابقه است، آموزش و پرورش را می شناسد و تجربه دارد.

وی افزود: اگر اینطور است همه استاندارها، وزیر با همه معاونینش باید کنار بروند زیرا اکثر قریب به اتفاق بالای ۴۵ سال سن دارند. این حرف مبنای قانونی ندارد و خواهش می کنم دوستان پیگیری کنند حتماً این بخشنامه باید لغو شود. چند هزار معلم مشکل پیدا خواهند کرد.

حاجی بابایی درباره کمبود ۱۹۷ هزار نیروی انسانی در آموزش و پرورش که در این برنامه مطرح شد نیز گفت: به نظر بنده با عدد و رقم بالای ۲۵۰ هزار کمبود معلم داریم. معتقدیم در یک مدرسه ۵۰۰ دانش آموزه سه نفر معاون و معاون پرورشی و آموزشی کم است؛ اینها جزو کادر آموزش محسوب می شوند نه کادر اداری. متاسفانه طی سال های اخیر معاون پرورشی و آموزشی کاهش یافته و ۵۰۰ دانش آموز را در اختیار یک مدیر قرار می دهیم و وی متوجه نمی شود که دانش آموز کجای ساختمان هست.

وی افزود: سال ۱۳۹۲ وقتی آقای فانی وزیر آموزش و پرورش شد مکرر مصاحبه کرد که ۳۵۰ هزار معلم مازاد داریم. حتی در تلویزیون پیشنهاد داد که تعدادی را به وزارتخانه های دیگر منتقل کنیم و برایشان جا نداریم. چه طور می شود طی هشت سال یک مرتبه ۳۵۰ هزار معلم مازاد به ۲۵۰ هزار کمبود معلم تبدیل می شود؟

وزیر اسبق آموزش و پرورش با بیان اینکه اگر کمبود معلم داریم چرا باید دانشگاه فرهنگیان طی هشت سال گذشته تقریباً تعطیل بشود؟ اظهار کرد: چرا باید به روزی بیفتیم که همین دوستانی که در سال ۹۲ به ما اعتراض می کردند و می گفتند "همه حق التدریسی ها، نهضتی، خدماتی، آشپزها را معلم کرده اند" امروز به جایی برسند که شاهد باشیم در بسیاری روستاها مدارس نوبت اول دبیرستان به علت نداشتن معلم تعطیل شده اند. نرم دانش آموز از ۲۲ و نیم دانش آموز در هر کلاس به بالای ۳۰ نفر رسیده است.

وی افزود: از همه مهمتر کمبود ۱۹۷ هزار معلم از کجا جبران می شود؟ خرید خدمات، واگذاری به بخش خصوصی و … که بالاترین ضربه را به سیستم آموزشی وارد کرده است؟ روزی می رسد که برنامه پرسشگر سوال که چه چیزی باعث بروز این مشکلات شد چرا طی هشت سال گذشته معلمان را بازنشسته کردند و به جای آنها نیرو استخدام نکردند؟ وزرایی که از سال ۹۲ روی کار آمدند باعث بروز این مشکلات بودند.

حاجی بابایی ادامه داد: چرا دانشگاه فرهنگیان را تعطیل کردند و کار به جایی رسید که رهبری به دانشگاه فرهنگیان رفتند؟ اینها را باید پاسخگو باشند. اینها معتقد بودند که باید آموزش و پرورش را به بخش خصوصی بدهیم. لذا معلمان بازنشسته می شدند و جای آنها معلم نمی گرفتند. دانشگاه فرهنگیان را رو به تعطیلی برده بودند تا آموزش و پرورش را به بخش خصوصی واگذار کنند. اما رهبری نظام و مجلس جلوی این کار ایستادیم و مقاومت کردیم و اجازه ندادیم. برنامه ششم توسعه به شدت با خصوصی سازی مخالفت می کند.

وی با بیان اینکه اکنون آموزش و پرورش در وضعیت بدی قرار گرفته است گفت: مگر کلاً چند معلم در آموزش و پرورش داریم؟ ۶۴۰ هزار معلم در کلاس درس بیشتر نداریم. ۲۵۰ هزار کمبود یعنی چه؟ چه کسی باید جبران کند؟ یک روز می گوییم معلم تمام وقت، یک روز چیز دیگری می گوییم. نمی خواهم کسی را زیر سوال ببرم اما نظام تعلیم و تربیت جانِ کشور ماست و زنده بودن مردم به آموزش و پرورش است.