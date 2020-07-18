به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، «فوزی برهوم» سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی حماس با اشاره به تلاش رژیم صهیونیستی برای اجرای طرح خصمانه الحاق کرانه باختری گفت: اینکه صهیونیستها تلاش می کنند تا هرچه سریعتر طرح الحاق را اجرا کنند، نمی تواند تغییری در واقعیت ایجاد کند.

بر اساس این گزارش، برهوم اعلام کرد: تمام فلسطین متعلق به ملت فلسطین است و ما حتی از یک وجب از اراضی خود چشم پوشی نمی کنیم.

سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی حماس در ادامه یادآور شد: ما نه از قدس اشغالی، نه از مسجدالاقصی و نه از حقوق فلسطینیان چشم پوشی نخواهیم کرد.

وی همچنین اظهار داشت: قدس و مسجدالاقصی خط قرمز ما هستند. امروز امت اسلامی نیز مسئولیت دفاع از مقدسات مسلمانان را دارد.