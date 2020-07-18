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۲۸ تیر ۱۳۹۹، ۹:۵۸

فوزی برهوم:

ما حتی از یک وجب از سرزمین‌های اشغالی نیز چشم‌پوشی نمی‌کنیم

ما حتی از یک وجب از سرزمین‌های اشغالی نیز چشم‌پوشی نمی‌کنیم

سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی حماس در سخنانی تأکید کرد که این جنبش و فلسطینیان در نبرد با صهیونیستها حتی از یک وجب از اراضی اشغالی نیز چشم پوشی نخواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، «فوزی برهوم» سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی حماس با اشاره به تلاش رژیم صهیونیستی برای اجرای طرح خصمانه الحاق کرانه باختری گفت: اینکه صهیونیستها تلاش می کنند تا هرچه سریعتر طرح الحاق را اجرا کنند، نمی تواند تغییری در واقعیت ایجاد کند.

بر اساس این گزارش، برهوم اعلام کرد: تمام فلسطین متعلق به ملت فلسطین است و ما حتی از یک وجب از اراضی خود چشم پوشی نمی کنیم.

سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی حماس در ادامه یادآور شد: ما نه از قدس اشغالی، نه از مسجدالاقصی و نه از حقوق فلسطینیان چشم پوشی نخواهیم کرد.

وی همچنین اظهار داشت: قدس و مسجدالاقصی خط قرمز ما هستند. امروز امت اسلامی نیز مسئولیت دفاع از مقدسات مسلمانان را دارد.

کد مطلب 4976384

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