طرح «پرورش نوغانداری با مشارکت زنان روستایی» در گیلان اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید منشی زاده با اشاره به اینکه به دلیل فصلی بودن کار کشاورزی، بکارگیری و بهره برداری از تمامی نیروی کار موجود در طول سال عملاً امکان پذیر نیست، اظهار کرد: حتی بخشی از نیروی کار فعال و توانمند در پاره‌ای از موارد بلا استفاده باقی می‌مانند.

وی پرورش کرم ابریشم را نمونه‌ای از فعالیت‌های جنبی کشاورزی نام برد و ادامه داد: این کار وقت گیر نبوده و سرمایه زیادی هم نمی‌خواهد و بازگشت سرمایه سریع دارد.

منشی زاده افزود: انجام این فعالیت، موجب ایجاد اشتغال برای زنان روستایی بوده و همچنین به علت اینکه برای تغذیه کرم ابریشم به برگ توت نیاز است، با ایجاد توتستان‌ها و گسترش فضای سبز، کمک بزرگی به سرسبزی روستا و محیط زیست می‌گردد.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی گیلان اظهار کرد: اجرای طرح نوغانداری با مشارکت زنان روستایی با همکاری مرکز توسعه نوغانداری کشور و دفتر توسعه فعالیت‌های زنان روستایی وزارت جهاد کشاورزی در ۳ استان گلستان، مازندران و گیلان به صورت پایلوت در سال ۹۹ آغاز شد.

وی ادامه داد: در استان گیلان این پروژه در دو شهرستان لنگرود و شفت با همکاری مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی و مرکز توسعه نوغانداری کشور اجرایی شد.

منشی زاده گفت: مخاطبان این طرح، ۳۰ نفر از زنان روستایی فعال و پیشرو، عمدتاً تسهیلگران زن روستایی، اعضای صندوق اعتبارات خرد هستند که در قالب آموزش و ارائه ابزار و نهاده‌های مورد نیاز حمایت شدند.

وی ادامه داد: با توجه به رعایت پروتکل بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی و عدم امکان برگزاری آموزش گروهی و دسته جمعی در ایام شیوع ویروس کرونا، آموزش افراد به صورت چهره به چهره و انفرادی صورت گرفته، ضمن اینکه امکانات و ملزومات مورد نیاز تولید محصول کرم ابریشم از جایگاه اعتباری ملی ترویج به صورت رایگان از سوی ترویج استان در اختیار مخاطبان طرح قرار گرفت.

منشی زاده ارتقای دانش و مهارت به منظور بهبود مدیریت پرورش کرم ابریشم، افزایش عملکرد تولید پیله تر در واحد سطح، ایجاد فرصت‌های شغلی و انتقال یافته‌های جدید در این صنعت را در بین زنان روستایی از اهداف اجرای طرح نوغانداری عنوان کرد.

وی افزود: نوغانداری یا پرورش کرم ابریشم و تولید فرآورده‌های ابریشمی از جمله فعالیت‌های جانبی است که در کنار فعالیت‌های اصلی کشاورزان هر منطقه می‌تواند طی یک دوره کوتاه مدت ضمن ایجاد انگیزه اقتصادی و بکارگیری بخشی از نیروی کار روستا، درآمد نسبتاً مناسبی را برای روستانشینان فراهم می‌کند.

منشی زاده اظهار کرد: با توجه به اینکه امکان پرورش کرم ابریشم به صورت خانگی نیز وجود دارد، به همین خاطر به اشتغال اعضای خانواده کمک می‌کند و سرمایه گذاری اندک و بازگشت سریع سرمایه از دیگر مزیت‌های این شغل است.

وی یادآوری کرد: دفتر فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی در نظر دارد به منظور حمایت از این صنعت در سال‌های آتی بر زنجیره ارزش افزوده ابریشم در قالب تشکل‌های خرد روستایی، فعالیت‌ها را ساماندهی کند.