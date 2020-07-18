توزیع بسته های بهداشتی درمدارس/توجه به سلامت دانش آموزان دراولویت

افشین خوشگوار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت توجه به سلامت دانش آموزان و فرهنگیان، اظهار کرد: رعایت تمامی پروتکل‌های بهداشتی اعلام شده از سوی ستاد مرکزی و ستاد استانی مقابله با کرونا محور اصلی فعالیت‌های آموزش و پرورش در استان کردستان است.

وی ادامه داد: از بدو ورود ویروس کرونا به استان کردستان تمامی مسائل بهداشتی در مدارس کردستان رعایت شده و در همین راستا نظارت‌های مستمری نیز از سوی ستاد استانی و ستادهای شهرستانی بر این مهم اعمال شده است.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش کردستان از تشکیل کارگروه سلامت و امور بهداشتی ذیل فعالیت‌های پروژه مهر ۹۹ در سطح استان و شهرستان‌ها خبر داد و گفت: این کارگروه به صورت مستمر جلسات و نشست‌های خود را با هدف رعایت تمامی پروتکل‌های بهداشتی برگزار می‌کند و در کنار این مهم پیش بینی‌های لازم برای برنامه‌ریزی در خصوص بازگشایی مدارس در زمان اعلام شده از سوی وزارت آموزش و پرورش را نیز انجام می‌دهد.

وی با اشاره به پیش بینی‌های صورت گرفته برای بازگشایی مدارس در زمان اعلام شده از سوی وزارت آموزش و پرورش، افزود: در جریان برگزاری جلسات کارگروه تمامی مسائل بهداشتی در مدارس استان کردستان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در راستای رسیدن به شرایط مطلوب وضعیت شهرستان‌ها نیز به صورت مستمر دنبال و پیگیری می‌شود.

وی ضمن اشاره به فعالیت‌ها و برنامه‌های در دست اجرای کارگروه سلامت و امور بهداشتی پروژه مهر کردستان در سال جاری، عنوان کرد: در زیرمجموعه این کارگروه همچنین در خصوص تولید محتوای آموزشی به ویژه برای درس تربیت بدنی و مسائل مربوط به حوزه سلامت پیش بینی‌های لازم صورت گرفته است.

معاون تربیت بدنی و سلامت مدیرکل آموزش و پرورش کردستان گفت: در اجرای برنامه‌های کارگروه سلامت و امور بهداشتی پروژه مهر، تعداد شش کمیته تولید محتوا برای تهیه محتوای آموزشی در موضوعات بهداشتی و سلامت برای انتشار از طریق فضای مجازی تشکیل شده است.

وی با اشاره به واگذاری تولید محتوا در رشته تنیس روی میز وزارت آموزش و پرورش به استان کردستان، افزود: در کنار فعالیت‌های پیش بینی شده استانی، تولید محتوای تصویری آموزش تنیس روی میز کشور به استان کردستان واگذار شد و خوشبختانه به دلیل در اختیار داشتن ظرفیت‌های خوب نیروی انسانی این مهم به بهترین شکل ممکن تهیه و تولید شد و بر اساس برنامه وزارت خانه این محتوای تولید شده در زمان مشخص شده عرضه می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بسته‌های بهداشتی مدارس در سال جاری با پیوست کامل کرونایی تهیه می‌شود، گفت: در همین راستا ۷۵۰ بسته بهداشتی، شامل ماسک، مواد ضدعفونی کننده و … تهیه و با اولویت مدارس حاشیه شهر و مناطق روستایی از ۱۵ مرداد ماه ۹۹ در بین مدارس هدف توزیع خواهد شد.

خوشگوار ضمن تاکید بر لزوم رعایت تمامی مسائل بهداشتی در سطح مدارس استان کردستان، اظهار کرد: انتظار می‌رود که با همراهی و مشارکت خوب والدین و دانش آموزان، بتوانیم نسبت به رعایت تمامی مسائل بهداشتی در کلیه مدارس استان کردستان اقدامات مناسبی را انجام دهیم.