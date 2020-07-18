۵۴ هزار تن سیمان از پایانه مرزی «میلک» به افغانستان صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان، ایوب کرد در حاشیه بازدید از کارخانه سیمان سیستان اظهار داشت: تاکنون اقدامات مطلوبی از سوی سازمان متبوع نظیر حذف یک طرفه عوارض «رودپاس» در مرز میلک به منظور تسهیل صادرات سیمان به کشور افغانستان انجام شده است.

وی با بیان اینکه این واحد تولیدی علاوه‌بر اشتغالزایی مستقیم، سبب ایجاد رونق در سایر بخش‌های اقتصادی مرتبط از جمله حمل و نقل نیز شده است، گفت: از ابتدای سال تاکنون ۳۱۵ هزار و ۴۶۹ تن سیمان با ۱۲ هزار و ۵۸۰ دستگاه ناوگان حمل و نقل باری سیستان و بلوچستان به مقاصد داخل کشور حمل شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان ایجاد بستر مناسب جاده‌ای و تأمین حمل و نقل ایمن را از اقدامات این سازمان در راستای ایجاد رونق اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی عنوان کرد و افزود: ضروری است مشکلات پایانه این کارخانه در کارگروه مشترکی متشکل از نمایندگان این اداره‌کل، سرمایه‌گذار و شرکت‌های حمل و نقل، بررسی و مرتفع شود تا زمینه برای حمل هر چه روان تر محصولات کارخانه با صرف کمترین زمان و هزینه فراهم شود.

وی همچنین در این بازدید ضمن بررسی وضعیت شرکت‌های حمل و نقل مستقر در آن و پایش وضعیت حمل سیمان داخلی و صادراتی، از نزدیک با رانندگان دیدار و در جریان مشکلات و مسائل آنان قرار گرفت.