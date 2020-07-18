بازنگری آیین نامه های فرهنگی دانشجویی منطبق با فضای مجازی

غلامرضا غفاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌های فرهنگی دانشجویی در سال تحصیلی جدید گفت: برنامه‌های فرهنگی، برنامه‌های هستند که حضور دست جمعی دانشجویان را می‌طلبد، اگر شرایط فراهم شود با حضور دانشجویان برنامه ها را خواهیم داشت.

وی افزود: اگر شرایط حضور دانشجویان فراهم نشود، برنامه های فرهنگی دانشجویی در بستر فضای مجازی تعریف می شود.

معاون فرهنگی وزارت علوم در ادامه از بازنگری شیوه نامه نشریات دانشجویی خبر داد و گفت: اخیراً شیوه نامه نشریات دانشجویی بازنگری و به دانشگاه‌ها ابلاغ شده است.

وی افزود: با توجه به شرایط جدید دانشگاه‌ها نیاز است که برخی از آیین‌نامه‌ها با توجه به فعالیت در فضای مجازی تعریف شود.

غفاری افزود: باید آیین نامه های فرهنگی منطبق با شرایط جدید دانشگاه ها بازنگری و تعریف شوند.