سن جهان ۱۳ میلیارد سال تخمین زده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یو اس ای تودی، طبق تحقیقی جدید، جهان ۱۳.۸ میلیارد ساله است. البته محققان قبلاً تحقیقاتی درباره تعیین سن جهان انجام داده بودند. اما در سالهای اخیر برخی پژوهشها حاکی از آن بود که احتمالاً جهان جوانتر از سن تخمینی خود باشد.
در همین راستا گروهی از فیزیک اخترشناسان تصویر قدیمی ترین نور جهان را بررسی و تایید کردند سن جهان ۱۳.۸ میلیارد سال است.
طبق بیانیه دانشگاه استونی بروک، دستیابی به بهترین تصویر از دوران اولیه ظهور جهان به محققان کمک کرد به درک بهتری از شیوه تشکیل زمین، شیوه پایان جهان و حتی زمان پایان جهان برسند.
نیلما سگال یکی از مولفان ارشد این پژوهش میگوید: ما مشغول بازسازی تصویر اولیه از جهان در وضعیت اصلی آن هستیم، برای این منظور نشانههای گذر زمان و فضایی که تصویر را مخدوش کرده، حذف میکنیم. با رصد تصویر واضحتر از سالهای اولیه جهان میتوانیم به درک بهتری از شیوه پدید آمدن آن برسیم.
همچنین در این پژوهش محققان از مشاهدات تلسکوپ آتاکاما در شیلی استفاده کردند تا یافتههای جدید خود را با اطلاعات ماهواره «پلانک» مقایسه کنند.
محققان تلسکوپ آتاکاما با اندازه گیری قدیمی ترین نور در جهان، سن آن را تخمین زدند. گروههای پژوهشی دیگر برای تخمین سن جهان، کهکشانها را اندازه گیری کردهاند.
نظر شما