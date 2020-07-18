اجرای ۳۵ هزار طرح توسط سپاه در استان ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید ضیاالدین حزنی صبح شنبه در نشست خبری در محل سپاه امیرالمومنین ایلام اظهار کرد: در استان ایلام شش هزار و ۵۱۵ پروژه عمرانی و ۲۸ هزار و ۸۴۲ پروژه غیر عمرانی با اعتبار بیش از ۱۸۰ میلیارد تومان اجرایی شده است.

وی افزود: سپاه و بنیاد مستضعفین و کمیته امداد، آستان رضوی و ستاد اجرایی فرمان امام یک قرارگاهی را برای کمک مومنانه تشکیل داده‌اند.

وی تصریح کرد: ۱۰ میلیون سبد کمک مومنانه در مرحله اول تهیه و توزیع شد، همچنین در این راستا سپاه تمامی آشپزخانه‌ها و نانوایی خود را در اختیار خیرین اصناف برای کمک به مردم قرار داده است.

فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) ایلام نیز افزود: ۱۵۹ واحد از منازل مسکونی ویژه مددجویان کمیته امداد امروز با حضور دبیر قرارگاه محرومیت زدایی سپاه افتتاح خواهد شد.

سردار جمال شاکرمی بیان کرد: بازدید از پروژه امیر آباد که طی آن ۱۵۰ هکتار زمین دیم آبی خواهد شد از دیگر برنامه‌های امروز است.

وی گفت: در طول یک سال کار جهادی این پروژه آماده بهره برداری است و در آینده نزدیک افتتاح می‌شود.

وی عنوان کرد: هزینه این پروژه ۱۲ میلیارد تومان پیشنهاد شده بود اما تنها با سه میلیارد تومان در کمترین زمان ممکن انجام گرفت.