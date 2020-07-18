آسمان خراسان جنوبی غبارآلود می شود/اختلال در رفت و آمدهای جاده ای

علیرضا خندان رو در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: مطابق با خروجی مدل های پیش یابی هواشناسی، امروز شنبه گاهی سرعت وزش باد باعث خیزش گرد و خاک به ویژه در نوار شرقی خواهد شد.

وی ادامه داد: از عصر فردا تا سه شنبه شب با تقویت گرادیان هوا، وزش بادهای شدید گرد و خاک و کاهش دید افقی به ویژه در جنوب شرق پیش بینی می شود.

خندان رو از احتمال بروز خسارت بر اثر وزش باد شدید خبر داد و افزود: همچنین احتمال اختلال در رفت و آمد های جاده ای به دلیل گرد و خاک وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی بیان کرد: طی ۲۴ ساعت آینده تغییر عمده ای در شرایط دمای هوای استان نخواهیم داشت.

وی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته هم شهرستان دهسلم نهبندان با ۴۳ درجه سانتی گراد گرم ترین و سربیشه با ۱۷ درجه سانتی گراد سردترین مناطق بوده اند.

خندان رو ادامه داد: دمای هوا در مرکز استان هم حداقل ۲۰ درجه سانتی گراد و حداکثر ۳۶ درجه سانتی گراد ثبت شده است