به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی «هفت»، شب گذشته ۲۷ تیرماه هفتادمین قسمت از برنامه سینمایی «هفت» با حضور منصور سهراب پور، محمدرضا مصباح سینماگر روی آنتن رفت.

در اولین میزگرد سهراب پور درباره چالش های جدید نمایش خانگی و وضعیت بلاتکلیف این حوزه بیان کرد: معتقدم در زمینه نمایش خانگی حتماً سازو کارهایی در وزارت ارشاد بوده ولی نقصان داشته که بحث آن جدا است ولی در قانون آنچه که من تحقیق کردم این است که نمایش خانگی می تواند در مسیر وزارت ارشاد با سازو کارهایی حرکت کند.

وی اضافه کرد: نمایش خانگی ۱۲ سال فعال است و بخش خصوصی در این حوزه وارد شده و هزینه کرده است اما حالا که تلویزیون ورود کرده باید خودش یک راهکاری برای ادامه این مسیر معرفی می کرد. الان که گفته شده فعلاً متوقف باشد نه وزارت ارشاد متصدی است نه تلویزیون. انتظار این را داشتم که وقتی در یک موضوعی دو نهاد دچار اشکال هستند حداقل به موازات این اشکال، راهکارهایی سازماندهی شود و برنامه ای وجود داشته باشد ولی آنچه که من تحقیق کردم این است که هیچ برنامه برای آن وجود ندارد و این جای نقد دارد.

سهراب پور گفت: آنچه که می دانم، سلب مسئولیت و سکوت سازمان سینمایی، صدا و سیما و بیکاری افرادی است که در این حوزه فعالیت می کردند.

مصباح تهیه کننده سینما هم در ادامه عنوان کرد: اوایل بیشتر نگاه تجاری در نمایش خانگی مطرح بود و نگاه هنری زیاد الویت نداشت.

وی افزود: معتقدم که نمایش خانگی در حوزه محتوا نیاز به یک پوست اندازی دارد. ما نیاز داریم به یک نگاه متفاوت، و اگر قرار باشد به تلویزیون بیاید و یک شبکه ای شود مانند سایر شبکه های تلویزیون، چه اتفاقی برای آن می افتد؟

این تهیه کننده تصریح کرد: ما به مسیری رفتیم که نمایش خانگی اهداف ما را تامین نکرد چون دارد به سینما ضربه می زند، کارگردان های خوب ما و تهیه کنندگان به علت برگشت سرمایه و دستمزد به سمت سینمای خانگی کشیده می شوند وقتی این اتفاق افتاد و وزارت ارشاد نتوانسته نتیجه بگیرد، کارشناسان امر باید فکر درستی داشته باشند. در این وضعیت هم ارشاد سکوت کرد و هم صدا و سیما و هیچکدام صحبتی نکرده اند.

میز رسانه با حضور محمدصالح حجت السلامی، مرتضی رنجبران به میزبانی پژمان کریمی سپری شد.

محمدصالح حجت الاسلامی در این بخش درباره تشکیل کمیسیون فرهنگی مجلس بیان کرد: کمیسیون فرهنگی مجلس پیش نیاز دارد ولی با گروهی مواجه شدیم که هدف اولیه آنها حضور در کمیسیون فرهنگی مجلس نبوده است و مصاحبه های اخیر نشان می دهد که با حال و هوای فرهنگ و رسانه آشنا نیستند. به نظرم کمیسیون فرهنگی در ابتدا این را درک کند که در هنر، بخشنامه عمل نمی کند بعد ببینند چگونه می توانند بسترسازی کند.

مرتضی رنجبران دیگر کارشناس رسانه عنوان کرد: ما نیاز به آسیب شناسی کمیسیون فرهنگی مجلس داریم باید ببینیم چند مصوبه برای سینما داشته و چند قانون مصوب شده داشته ایم. اگر به این برسیم آن موقع می توانیم تصمیم گیری کنیم و به ضعف ها پی ببریم و مشکلات را حل کنیم و بگوییم در دوره جدید خواسته های ما چیست.