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۲۸ تیر ۱۳۹۹، ۲۱:۱۶

قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی خبر داد:

تولید یک میلیون تن دانه روغنی و علوفه برای جلوگیری از واردات

تولید یک میلیون تن دانه روغنی و علوفه برای جلوگیری از واردات

همدان - قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی از تولید یک میلیون تن دانه روغنی و علوفه برای جلوگیری از واردات در کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی استان همدان، عباس کشاورز در بازدید از مزارع شهرستان بهار گفت: دولت تابستان امسال تولید بیش از یک میلیون تن دانه‌های روغنی و علوفه را در دستور کار قرار داده تا از واردات آنها جلوگیری شود.

وی گفت: با توجه به ضرورت تقویت امنیت غذایی کشور و مشکلات تأمین از طریق واردات بخش کشاورزی برنامه‌های یک ساله هم برای تابستان و هم کشت پاییزه تهیه و در اختیار دولت قرار داده شده است.

کشاورز افزود: بذر کافی همراه با نهاده‌ها برای کشت پاییزه تدارک دیده شده تا کشاورزی خوبی را در پاییز داشته باشیم.

قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی از شهرستان بهار به عنوان قطب تولید سیب زمینی کشور یاد کرد و گفت: سیب زمینی از لحاظ مصرف دومین غذای مصرفی در کشور است و از یک هکتار سیب زمینی ۴۰ تن غذا تولید می‌شود.

کد مطلب 4976431

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