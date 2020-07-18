ابتلا به کرونا در آرژانتین شدت گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دولت آرژانتین همزمان با کاهش محدودیت‌های کرونایی در این کشور آمریکای لاتین، از افزایش قابل ملاحظه شمار روزانه مبتلایان خبر داد.

اواخر روز گذشته، دولت از ثبت ۴ هزار و ۵۱۶ مبتلای جدید خبر داد که بیشترین آمار ابتلای روزانه از زمان آغاز بحران کرونا در این کشور است.

در آرژانتین، ۱۱۹ هزار و ۳۰۱ نفر به کووید ۱۹ مبتلا هستند و این بیماری تاکنون جان ۲ هزار و ۱۷۸ نفر را گرفته است.

این در حالی است که برخی دیگر از کشورهای آمریکای لاتین نظیر برزیل، تجربه‌ای به مراتب بدتر را پشت سر گذاشته‌اند.

در برزیل، بیش از ۲ میلیون نفر به کووید ۱۹ مبتلا هستند و شمار قربانیان نیز تا ۷۸ هزار نفر، فاصله اندکی دارد.