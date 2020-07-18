  1. بین الملل
  2. آمریکای لاتین
۲۸ تیر ۱۳۹۹، ۱۰:۲۳

همزمان با لغو محدودیت‌ها؛

ابتلا به کرونا در آرژانتین شدت گرفت

ابتلا به کرونا در آرژانتین شدت گرفت

آرژانتین از ثبت ۴ هزار و ۵۱۶ مبتلای جدید به کووید ۱۹ خبر داد که بیشترین میزان ابتلای روزانه از زمان شیوع کرونا در این کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دولت آرژانتین همزمان با کاهش محدودیت‌های کرونایی در این کشور آمریکای لاتین، از افزایش قابل ملاحظه شمار روزانه مبتلایان خبر داد.

اواخر روز گذشته، دولت از ثبت ۴ هزار و ۵۱۶ مبتلای جدید خبر داد که بیشترین آمار ابتلای روزانه از زمان آغاز بحران کرونا در این کشور است.

در آرژانتین، ۱۱۹ هزار و ۳۰۱ نفر به کووید ۱۹ مبتلا هستند و این بیماری تاکنون جان ۲ هزار و ۱۷۸ نفر را گرفته است.

این در حالی است که برخی دیگر از کشورهای آمریکای لاتین نظیر برزیل، تجربه‌ای به مراتب بدتر را پشت سر گذاشته‌اند.

در برزیل، بیش از ۲ میلیون نفر به کووید ۱۹ مبتلا هستند و شمار قربانیان نیز تا ۷۸ هزار نفر، فاصله اندکی دارد.

کد مطلب 4976433
مریم خرمایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها