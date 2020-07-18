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۲۸ تیر ۱۳۹۹، ۱۰:۱۹

مدیرجهاد کشاورزی دلگان:

بیش‌از پنج هزار تن حنا در دلگان برداشت شد

بیش‌از پنج هزار تن حنا در دلگان برداشت شد

زاهدان- مدیرجهاد کشاورزی دلگان گفت: پنج هزار و ۲۵۰ تن حنا امسال از سطح مزارع این شهرستان برداشت و روانه بازار مصرف شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان، شهناز رفعت پور اظهار داشت: امسال سه هزار و ۵۰۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی شهرستان دلگان به کشت حنا اختصاص داشت.

وی ادامه داد: برداشت حنا در دلگان در سه چین و در ماه‌های تیر، شهریور و آبان انجام می‌شود.

مدیرجهادکشاورزی دلگان گفت: کاشت و برداشت حنا زمینه اشتغال یکهزار و ۵۰۰ نفر از کشاورزان این شهرستان به طور مستقیم و ۵۰۰ نفر غیرمستقیم را فراهم کرده است.

وی تاکید کرد: فقدان واحدهای صنعتی حناسایی در دلگان سبب شده که عمده تولید حنای شهرستان بصورت خام و فله‌ای به تجار خارج از استان فروخته شود.

رفعت پور اظهار امیدواری کرد که در چین دوم حنا با مشارکت بخش خصوصی تجهیزات حناسایی را در منطقه راه‌اندازی و حنا با بسته‌بندی حنای دلگان به بازار عرضه می‌شود.

کد مطلب 4976438

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