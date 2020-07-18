به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شرکتهای انرژی ایالات متحده تعداد دکلهای نفت و گاز طبیعی خود را برای یازدهمین هفته پیاپی کاهش دادند، این در حالی است که با افزایش قیمت نفت، بعضی از تولیدکنندگان به فکر بازگشت به مناطق حفاری هستند و از سرعت کاهش شمار دکلها کاسته شده است.
بیکرهیوز در گزارش روز جمعه (۲۷ تیرماه) خود آورده است که با کاهش پنج دستگاه، مجموع دکلهای حفاری آمریکا در هفته منتهی به ۱۷ ژوئیه (جمعه، ۲۷ تیرماه) به ۲۵۳ دستگاه، یعنی کمترین تعداد ثبتشده در میان دادههای این شرکت (مربوط به سال ۱۹۴۰) رسید.
تعداد کل دکلهای نفتی فعال در این هفته، نسبت به هفته مشابه آن در سال گذشته میلادی که ۷۰۱ دستگاه بود، ۷۳ درصد کاهش یافت.
مجموع دکلهای نفتی فعال آمریکا در این هفته، با یک دستگاه کاهش به ۱۸۰ دستگاه یعنی کمترین تعداد از ژوئن ۲۰۰۹ رسید، این در حالی است که شمار دکلهای گازی با چهار دستگاه کاهش به ۷۱ دستگاه، یعنی کمترین تعداد ثبتشده در میان دادههای این شرکت (مربوط به سال ۱۹۸۷) رسید.
در حالی که قیمت نفت ایالات متحده از آغاز سال جاری به دلیل تضعیف تقاضا در پی شیوع ویروس کرونا حدود ۳۴ درصد کاهش یافته است، قیمت نفت خام ایالات متحده با افزایش ۱۱۵ درصدی طی سه ماه گذشته و با امید به بهبود اقتصاد جهانی با کاهش محدودیتهای اعمالشده برای مهار ویروس کرونا، در روز جمعه به حدود ۴۰ دلار برای هر بشکه رسید.
تحلیلگران اعلام کردند افزایش قیمت نفت شرکتهای انرژی را ترغیب خواهد کرد روند کاهش تعداد دکلها را کندتر کنند و احتمال دارد اواخر امسال چند دستگاه به شمار دکلها اضافه شود.
شمار دکلهای حفاری نفت در آمریکا بهعنوان شاخصی برای پیشبینی تولید نفت این کشور در آینده مورد توجه فعالان بازار نفت است.
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