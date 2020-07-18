به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین ناظر صبح شنبه در نشست هماهنگی تولیدات رسانه‌ای هفته دولت در بوشهر با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و هفته دولت اظهار داشت: امسال در هفته دولت، شش هزار دقیقه برنامه رادیویی، تلویزیونی، خبری و فضای مجازی در گستره استانی، ملی و فراملی تولید و پخش می‌شود.

وی افزود: از این میزان برنامه، سه هزار و ۳۰۰ دقیقه در حوزه برنامه‌های رادیویی، دو هزار و ۲۰۰ دقیقه در حوزه برنامه‌های تلویزیونی، ۴۰۰ دقیقه در حوزه خبر و ۱۰ دقیقه در حوزه فضای مجازی است.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز بوشهر گفت: این شش هزار دقیقه برنامه در قالب و ساختارهای زنده و ضبطی، مستند ترکیبی، گفتگو محور و غیره با استفاده از همه ظرفیت‌های رسانه‌ای اجرا می‌شود.

ناظر با اشاره به اهمیت حقوق متقابل دولت و ملت و ضرورت آگاهی بخشی و امیدبخشی و انعکاس خدمت رسانی به آحاد جامعه گفت: در هفته دولت امسال، استاندار و معاونان استانداری، مدیران کل دستگاه‌های اجرایی و خدمات رسانی و فرمانداران شهرستان‌ها، فرآیند توسعه و پیشرفت و آبادانی استان و فعالیت‌های آینده را به مردم گزارش می‌دهند.