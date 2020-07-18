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۲۸ تیر ۱۳۹۹، ۱۰:۳۴

مدیرکل صدا و سیمای مرکز بوشهر:

۶۰۰۰ دقیقه ویژه‌برنامه هفته دولت در صداوسیمای بوشهر پخش می‌شود

۶۰۰۰ دقیقه ویژه‌برنامه هفته دولت در صداوسیمای بوشهر پخش می‌شود

بوشهر - مدیر کل صدا و سیمای مرکز بوشهر گفت: در هفته دولت امسال شش‌هزار دقیقه ویژه‌برنامه به این مناسبت در صداوسیمای بوشهر پخش می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین ناظر صبح شنبه در نشست هماهنگی تولیدات رسانه‌ای هفته دولت در بوشهر با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و هفته دولت اظهار داشت: امسال در هفته دولت، شش هزار دقیقه برنامه رادیویی، تلویزیونی، خبری و فضای مجازی در گستره استانی، ملی و فراملی تولید و پخش می‌شود.

وی افزود: از این میزان برنامه، سه هزار و ۳۰۰ دقیقه در حوزه برنامه‌های رادیویی، دو هزار و ۲۰۰ دقیقه در حوزه برنامه‌های تلویزیونی، ۴۰۰ دقیقه در حوزه خبر و ۱۰ دقیقه در حوزه فضای مجازی است.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز بوشهر گفت: این شش هزار دقیقه برنامه در قالب و ساختارهای زنده و ضبطی، مستند ترکیبی، گفتگو محور و غیره با استفاده از همه ظرفیت‌های رسانه‌ای اجرا می‌شود.

ناظر با اشاره به اهمیت حقوق متقابل دولت و ملت و ضرورت آگاهی بخشی و امیدبخشی و انعکاس خدمت رسانی به آحاد جامعه گفت: در هفته دولت امسال، استاندار و معاونان استانداری، مدیران کل دستگاه‌های اجرایی و خدمات رسانی و فرمانداران شهرستان‌ها، فرآیند توسعه و پیشرفت و آبادانی استان و فعالیت‌های آینده را به مردم گزارش می‌دهند.

کد مطلب 4976461

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