متروی تهران به ۳ هزار واگن نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علیخانی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل در نشست بررسی مطالبات مدیریت شهری تهران از دولت در حوزه حمل و نقل عمومی که امروز در خبرگزاری مهر برگزار شد، گفت: مترو تهران حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای تکمیل خطوط و تجهیزات نیازمند است. زمانی همین واگن‌ها ۵ میلیارد تومان بود اما امروز به حدود ۲۰ میلیارد تومان رسیده و هر قطار نیز شامل ۷ واگن است. مترو تهران حدوداً به ۳ هزار واگن نیاز دارد و حدود ۶۰ میلیارد تومان برای تأمین واگن‌ها نیازمندیم.

وی افزود: قطعاً شهرداری تهران قادر به تأمین این هزینه نخواهد بود به همین دلیل نیز مجلس وظایفی برای دولت در قبال حمل و نقل عمومی شهرها به ویژه تهران تعیین کرده است. متأسفانه دولت‌ها در بخش‌های مختلف به وظایف خود عمل نکرده‌اند البته دولت آقای هاشمی و آقای خاتمی بیشترین کمک‌ها را کرده‌اند اما در دولت‌های دیگر به دلیل نگاه‌های سیاسی، منافع شهری قربانی شده است. امروز دیگر نباید این بهانه وجود داشته باشد چراکه اصطلاحاً دولت و شورای شهر فعلی یک دست هستند.

علیخانی ادامه داد: اگر دولت در زمانی که وضعیت مالی مناسبی داشتند، این مطالبات را عملی می‌کردند شاهد وضعیت کنونی و انباشت شدن این مشکلات نمی‌بودیم.

وی با اشاره بر تأثیر موضوع تغییر شهردار بر توسعه حمل و نقل شهری گفت: اینکه بگوییم توسعه مترو به دلیل تغییر مدیریت شهری با وقفه مواجه شده است، قابل قبول نیست و اولویت این دوره مدیریت شهری بهبود حمل و نقل عمومی بوده است. در حال حاضر یکی از مشکلات اصلی منابع مالی است اما نمی‌توان تمام مشکلات را متوجه دولت دانست چرا که مشکلات مالی در گذشته نیز وجود داشته است. در گذشته شهرداری در زمان تنگنا، اقداماتی را ازجمله اعطا تراکم انجام می‌داد اما امروز این مسیر بسته است چرا که سیاست شورای پنجم عمل به ضوابط و قانون بوده و بسیاری از منابع مالی این مسیر نیز وجود ندارد.

رئیس کمیسیون عمران و حمل. نقل شورای شهر ابراز داشت: اما راهکارهای بهتری وجود دارد که می‌تواند این مشکلات را رفع کند و آن نیز بحث «tod» که همان توسعه شهری در محور حمل و نقل عمومی است. بدین صورت که فرد با ۳۰۰ الی ۵۰۰ متر پیاده روی به حمل و نقل عمومی دسترسی داشته باشد که در نتیجه آن استفاده شهروندان از خودرو برای سفرهای درون شهری کاهش می‌یابد. در حال حاضر ما ۲۵۰ ایستگاه مترو در تهران داریم و براساس پیش بینی‌ها می‌شود در شعاع این ایستگاه تراکم ایجاد کنیم و ساختمان‌های اداری و غیره را در محدوده آنها توسعه دهیم.

علیخانی عنوان کرد: متأسفانه با وجود اصرار شورای شهر، این باور مشترک درباره این طرح میان شورای شهر و مدیریت شهری وجود ندارد. با این روند مترو تهران تا ۲۰ سال آینده نیز تجهیز نمی‌شود. چرا که دولت ممکن است بدهی خود را هیچ گاه پرداخت نکند و ما نباید به امید دولت باقی بمانیم چرا که از توسعه عقب خواهیم ماند.

این راهکار یکی از راهکارهای اساسی است که می‌تواند بافت شهری را توسعه دهد.

وی تصریح کرد: این مشکلات را درخصوص ۳ هزار اتوبوس نیز داریم چراکه اغلب اتوبوس‌ها فرسوده هستند و شهرداری باید از محل سهم بلیط دولت که به شهرداری معلق می‌گیرد به اتوبوس‌ها نیز کمک کند اما عدم پرداخت سهم دولت منجر شده تا رانندگان دچار مشکل شوند.

وی خاطرنشان کرد: در بحث بلیط اتوبوس نیز سال ۹۸ مجموع این یارانه حدود ۱۹۰۰ میلیارد بوده که شهرداری تمام آن را پرداخت کرده است اما نیمی از آن سهم دولت بوده که متأسفانه دولت این رقم را پرداخت نکرده است.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تصریح کرد: مجموع بدهی‌های دولت در خصوص یارانه بلیط اتوبوس و مترو تا پایان سال ۹۸ برابر با ۷,۳۰۰ میلیارد تومان است. سال گذشته دولت حدود ۲۵ میلیارد تومان در این خصوص پرداخت کرده که کم‌تر از ۳ درصد است. ما ضمن اینکه دولت را در کاهش توسعه مقصر می‌دانیم، شهرداری را نیز در پیگیری سیاست‌های شهری مقصر می‌دانیم. با این حال اخیراً در جلسه با مدیران شهری، مصوب شد که تا پایان سال ۱۲ ایستگاه جدید مترو را در تهران به بهره برداری برسانیم.

علیخانی در واسه به سوال خبرنگار مهر، درخصوص سهم شهرداری از جرایم راهنمایی و رانندگی که به خزانه دولت می‌رود اما به شهرداری پرداخت نشده است، عنوان کرد: ۶۰ درصد جرایم وصول شده در تهران سهم شهرداری و ۳۰ درصد سهم راهنمایی و رانندگی است. بدهی دولت در زمینه تا گایلن سال ۹۸ برابر با ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است که هنوز پرداخت نشده است.

البته بخشی از جرایم نیز هنوز وصول نشده اما این بدهی مربوط به جرایم وصول شده است که دولت هنوز به شهرداری پرداخت نکرده است. احتمال می‌دهیم که دولت این رقم را نیز به جای کمک به مدیریت شهری به زحم های خود زده باشد.

وی افزود: بنده از دستگاه‌های نظارتی تعجب می‌کنم که نظارتی در این باره ندارند. به عنوان مثال درآمد پارک‌های حاشیه‌ای باید ابتدا از سوی شهرداری به حساب دولت واریز و سپس به شهرداری داده شود. در این موضوع اگر شهرداری در واریز این مبلغ تأخیر کند دستگاه‌های نظارتی بلافاصله ورود می‌کنند اما زمانی که دولت این مبلغ را به مدیریت شهری تعلق نمی‌دهد، دستگاه‌های نظارتی ورود نمی‌کنند.

علیخانی درباره اوراق مشارکت مترو پاسخ داد: سال ۹۸، ۱,۵۰۰ میلیارد تومان سهم شهرداری تهران از این اوراق بوده اما متأسفانه به دلیل پیگیری ضعیف شهرداری تحقق این موضوع به تأخیر افتاده است در حال حاضر ما تا پایان تیرماه از سوی دیوان محاسبات فرصت داریم تا این امر را محقق کنیم. شهرداری ابتدا بانک شهر و سپس بانک رفاه را معرفی کرد و متأسفانه بانک مرکزی این بانک را نیز به دلیل عدم توانایی مالی نپذیرفت اما بانک رفاه اعلام کرد که توانایی مالی در این خصوص را دارد.

وی تاکید کرد: از همین تریبون از بانک مرکزی می‌خواهیم تا با عاملیت بانک رفاه موافقت کنند در غیر این صورت مدیریت شهری این ۱۵۰۰ میلیارد را از دست خواهد داد. برای سال ۹۹ نیز قول شهرداری ۳ هزار میلیارد را از دولت گرفته است و امیدواریم برای سال ۹۹ این رقم تخصیص یابد. در حال حاضر تنها نگرانی ما از دست رفتن این ۱,۵۰۰ میلیارد تومان براثر عدم موافقت بانک مرکزی است.

وی درباره کارت بلیط مترو برای اقشار خاص ازجمله خبرنگاران، سربازان، دانش آموزان، دانشجویان و غیره تصریح کرد: در این خصوص مصوبه این قبلاً وجود داشته که به دلیل بار مالی انجام نشده است. با این حال با کمیسیون فرهنگی و اجتماعی طرحی را تدوین کرده‌ایم که در نوبت بررسی صحن علنی قرار دارد و در روزهای آینده در صحن مطرح و در صورت رأی آوری این مشکل حل خواهد شد.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر درپاسخ به این سوال که چرا در ایران از انواع مدرن حمل و نقل ازجمله دوچرخه، اسکوتر و غیره استفاده نمی‌شود، گفت: در بسیاری از کشورها حمل و نقل عمومی تکمیل شده و سپس برای حمل و نقل‌های کوتاه وسایل دیگری ازجمله دوچرخه مورد استفاده قرار گرفته است. در تهران زیر ساخت این امر وجود ندارد، تحقیقات درستی در این زمینه نیست، وضعیت شیب و جغرافیایی شهر تهران با شهرهای اروپایی متفاوت است در نتیجه بحث مدهای جدید ازجمله دوچرخه تنها در صورت وجود شرایط لازم قابل اجرا است که در تهران با موارد مذکور مواجه ایم که شاهد شکست برخی طرح‌های بخش خصوصی بوده‌ایم. به طورکلی استفاده از مدهای جدید برای حمل و نقل شهری در ایران نیز می‌تواند رخ دهد اما زمان بر است و لازم است ابتدا حمل و نقل عمومی ما تکمیل و سپس انواع دیگر حمل و نقل ایجاد شود.

علیخانی در پایان یادآور شد: نباید به امید کمک دستگاه‌های دیگر باشیم چراکه بخشی از وظیفه مدیریت شهری انجام اقدامات جدید و درآمدهای جدید است. بحث tod نیز یکی از این مواردی است که نیاز به پیگیری شهرداری دارد. اجرای پارک حاشیه نیز می‌تواند یکی از منابع پایدار درآمد باشد که در تهران مورد غفلت قرار گرفته است. لازم است از مسئولین مدیریت شهری بخواهیم تا این موارد را جدی بگیرند. در روزهای اخیر شاهد بودیم که قرارداد ۲۵۰ اتوبوس با ایران خودرو دیزل منعقد شد و این موارد ازجمله روش‌هایی است که شهرداری می‌تواند با دنبال کردن آن بسیاری از مشکلات را حل کند چرا که در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های داخلی توانایی همکاری در این زمینه را دارند.