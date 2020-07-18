۳۰۰ مداح در سطح استان ایلام فعالیت دارند

حجت الاسلام محمد فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: انتخابات کانون مداحان استان ایلام و همچنین انتخابات کانون‌های مداحان در شهرستان‌های استان ایلام در تاریخ سوم مرداد ماه سال جاری با مشارکت مداحان مستمر و فعال در سطح استان برگزار می‌شود.

وی افزود: کانون مداحان یکی از تشکل‌های مردمی وابسته به سازمان تبلیغات است که با هدف ساماندهی مداحان و پیگیری امورات مربوط به مداحان آموزش و ارتقای سطح علمی آنان، آسیب‌شناسی و مقابله با انحرافات و آسیب‌های حوزه مداحی تشکیل شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی ایلام بیان کرد: کانون مداحان با همکاری سازمان بسیج مداحان و سازمان تبلیغات اسلامی در طول سال برنامه‌های مختلف و متنوع آموزشی را برای مداحان در دستور کار قرار دارند.

فتاحی ادامه داد: هدف از این برنامه‌ها ساماندهی و جذب استعدادهای درخشان در حوزه مداحی، آموزش و ارتقای آنها و همچنین ایجاد وحدت رویه در مناسبت‌های مختلف تبلیغی و مناسبت‌های دینی است.

وی تصریح کرد: این انتخابات هر چهار سال یک بار توسط سازمان تبلیغات برگزار می‌شود و امیدواریم که در انتخابات سال جاری نیز مداحان پرتوان و کسانی که علاقمند به فعالیت در این حوزه هستند، مشارکت داشته باشند.

وی گفت: در حال حاضر بیش از ۳۰۰ مداح در سطح استان فعالیت دارند.