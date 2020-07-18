سید جعفر رسولی درخصوص محدودیتهای جدید کرونایی درشهرستان آمل به خبرنگار مهر گفت: با تصمیم ستاد مبارزه با کرونا شهرستان آمل و به علت روند اوج گیری بستری بیماران کرونایی دراین شهرستان، محدودیتهای جدید کرونایی اعمال شد.
وی افزود: با تصمیم جدید این ستاد، همه اماکن عمومی شامل، بازارهای هفتگی، تفرجگاهها، بوستانها وبرگزاری برنامههای فرهنگی، ورزشی ونیزهمه سالنهای ورزشی، بدن سازی، استخر در سطح شهرستان آمل تا اطلاع بعدی تعطیل اعلام شد.
فرماندار ویژه آمل ادامه داد: متأسفانه به علت افزایش تعداد بیماران مشکوک به کرونا و تداوم وضعیت، شمار بیمارستانهای آمل برای پذیرش بیماران کرونایی، به ۵ بیمارستان افزایش یافت.
رسولی، بابیان اینکه سرعت ابتلاء و بستری شدن بیماران کرونایی در شهرستان آمل پس از موج نخست، اکنون دوباره شتاب گرفته است، اضافه کرد: هماکنون ۱۰۰ درصد ظرفیت تختهای بیمارستانی شهرستان آمل در کنار ارائه خدمات درمانی بهصورت ویژه به بیماران کرونایی نیز خدمات درمانی ارائه میکنند.
وی، از سهلانگاری و بیتوجهی شهروندان به توصیهها و رعایت نکردن شیوهنامههای بهداشتی درروند بالای ابتلای شهروندان این شهر به بیماری کرونا بهشدت گلایه کرد و گفت: در حدود یک ماه گذشته در زمینهٔ ابتلاء به کرونا در مقایسه با دیگر شهرها در وضعیت تقریباً معمولی قرار داشتیم و بیماران کرونایی فقط در بیمارستان امام خمینی (ره) بستری وتحت درمان بودند که متأسفانه از نیمه دوم تیرماه شیوع این بیماری روند افزایش غیرقابلتصوری داشته است.
فرماندار ویژه آمل درعین حال از شهروندان این شهر درخواست کرد، برای حفظ سلامتی حال خود و اطرافیان حتماً در مکانهای عمومی از ماسک استفاده و فاصله اجتماعی با افراد را نیز رعایت کنند.
ممنوع شدن مراسمهای عروسی وعزا درآمل
رسولی با اشاره به اینکه با بررسیهای انجام شده از دلایل مهم افزایش صعودی تعداد ابتلاء شهروندان این شهر به بیماری کرونا ناشی برپایی جشن عروسی ونیز مراسم ترحیم درمساجد شهری وروستایی در شرایط کرونایی بوده است، گفت: خوشبختانه با همکاری و همراهی خوب دادستان و نیروی انتظامی شهرستان، فعالیت همه تالارهای شهرستان تعطیل و برپایی هرگونه جشن عروسی در این اماکن ممنوع شده است.
وی تاکید کرد، در شرایط حاد کنونی که شهرستان آمل در وضعیت قرمز کرونایی به سر میبرد، سلامت عمومی شهروندان در اولویت است و اجازه برپایی جشنهای عروسی حتی درباغ و ویلاهای شخصی نیز تحت هیچ شرایطی داده نخواهد شد و با عوامل جشن برخورد جدی و قانونی خواهد شد.
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