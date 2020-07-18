سیاوش طهمورث به «صفر بیست و یک» پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سریال، سیاوش طهمورث به عنوان تازه ترین بازیگر به سریال «صفر بیست و یک» به کارگردانی سیامک انصاری و جواد رضویان پیوست.

تصویربرداری سریال «صفر بیست و یک» با رعایت پروتکلهای بهداشتی در تهران در حال انجام است و این سریال برای پخش از شبکه سوم‌ سیما ساخته می شود.

عوامل مجموعه تلویزیونی «صفر بیست و یک» عبارتند از؛ نویسندگان فیلمنامه: شبنم وثوقی و هدی ایزدی، کارگردانان: سیامک انصاری، سید جواد رضویان، مدیر تصویر برداری: بهنام کریمی، مدیر تولید: علیرضا بیات، مدیر صدابرداری: بابک اخوان، مدیر برنامه ریزی: امیر رونقی، طراح چهره پردازی: میشا جودت، تدوین: سیامک مهماندوست، آهنگساز: بهرام دهقانیار، طراح صحنه: امیر زاغری، طراح لباس: زهرا صمدی، مدیر تدارکات: جواد قاسمی، منشی صحنه: مهدیه درگاهی نژاد، عکاس: امید مسعود فر، مدیر روابط عمومی: علی زادمهر، تبلیغات و فضای مجازی: شیدا محمدیان، تهیه کننده: مهدی فرجی.

سیامک انصاری، سید جواد رضویان، امیر حسین رستمی، سیاوش طهمورث، سروش جمشیدی، رویا میر علمی، نگار عابدی، آزیتا ترکاشوند، مریم شیرازی، افشین آقایی، پادینا کیانی، بازیگر نقش کودک مهبد بیور از بازیگران این سریال هستند.