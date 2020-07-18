به گزارش خبرنگار مهر، مجید باقری امروز در مراسم قرعه‌کشی طرح پیش‌فروش یک ساله سایپا، اظهار داشت: تا به امروز ۴۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بیشتر خودرو تحویل مشتریان داده‌ایم.

قائم‌مقام مدیرعامل در حوزه فروش سایپا افزود: برای پیش‌فروش این مرحله، در مجموع ۲۴۹ هزار و ۵۵۶ نفر ثبت‌نام کردند که از این تعداد ۱۰۲ هزار و ۸۰۳ نفر برای کوئیک‌اس، ۷۷ هزار و ۷۲۷ نفر برای شاهین و ۶۹ هزار و ۲۶ نفر برای ساینا اس (جدید) پیش‌ثبت‌نام کرده بودند.

وی ادامه داد: امروز برای انتخاب ۱۴ هزار نفر، قرعه‌کشی را انجام می‌دهیم اما ۵۰ درصد نیز رزرو انتخاب می‌کنیم تا اگر پس از قرعه‌کشی، افراد منتخب نتوانند طی ۷۲ ساعت تحویل وجه کنند، دیگر نیاز به قرعه‌کشی مجدد برای انتخاب افراد نباشد.

باقری گفت: کسانی که امروز منتخب قرعه‌کشی نشوند نگران نباشند، زیرا فردا ۱۰ صبح پیش‌فروش مشارکت در تولید با بازه زمانی تحویل شهریور و مهر ۱۴۰۰ آغاز می‌شود.

به گفته وی، پیش‌فروش فردا صبح، برای سه محصول ساینا اس، کوییک‌اس، شاهین و ۳ محصول جدید خواهد بود.

باقری با بیان اینکه پیش‌فروش همراه با سود مشارکت است، افزود: ۲۵۰ هزار نفری که این مرحله ثبت‌نام کرده‌بودند، برای پیش‌فروش فردا دیگر نیاز به ثبت جدید اطلاعات ندارند و صرفاً با مراجعه به سایت و ورود کد کاربری، می‌توانند پیش‌ثبت کنند.

گفتنی است؛ برای این طرح فروش ۱۴ هزار خودرو شامل ۳ هزار دستگاه شاهین، ۵ هزار دستگاه کوییک.اس و ۶ هزار دستگاه ساینا. اس در نظر گرفته شده بود.

پیش پرداخت علی الحساب در این طرح برای خودرو شاهین ۸۰ میلیون تومان، برای خودرو کوییک.اس ۴۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و برای خودرو ساینا. اس ۳۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است. همچنین زمان تحویل خودرو شاهین اسفندماه ۹۹، کوییک- اس، بهمن و اسفند ۹۹ و خودرو ساینا- اس زمستان ۹۹ پیش بینی شده است.

اسامی منتخب دومین طرح پیش فروش یکساله محصولات سایپا پس از تائید نهایی توسط نهادهای نظارتی ساعت ۱۰ صبح فردا -یکشنبه- در سایت رسمی این گروه خودروسازی منتشر خواهد شد.