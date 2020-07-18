به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، مصطفی رجبی مشهدی در یک برنامه تلویزیونی گفت: در حال حاضر علاوه بر آمادگی نیروگاه‌ها، شبکه‌های برق و پرسنل، وضعیت مطلوبی برای برق رسانی داریم. اگر با افزایش نامتعارف مصرف برق در کشور مواجه شویم، احتمال قطع برق وجود خواهد داشت.

وی با بیان اینکه توان تولید برق کشور حدود ۵۹ هزار مگاوات است افزود: این در حالی است که تا کنون ۵۷ هزار مگاوات تولید برق محقق شده است. با اعمال طرح‌های تشویقی دولت برای کاهش مصرف برق، امسال در مصارف خانگی شاهد تنها ۱۵ درصد افزایش مصرف هستیم. اگر مردم اقدامات و پروتکل‌های کم مصرفی را رعایت کنند می‌توانیم تابستان امسال را به خوبی پشت سر بگذاریم.

سخنگوی صنعت برق کشور ادامه داد: اگر مشترکان، مصرف برق خود را به زیر الگوی مصرف برسانند، تنها ۷ درصد افزایش مصرف را شاهد خواهیم بود. در مورد مشترکان پر مصرف هم ۱۶ درصد به این عدد افزوده می‌شود.

به گفته این مقام مسؤول آن دسته از مشترکان که مصرف خود را ۱۰ درصد کاهش دهند حدود ۲۰ درصد کاهش هزینه صورت حساب شاملشان می‌شود یعنی روی هم رفته به ازای هر ۱۰ درصد کاهش مصرف؛ ۲۰ درصد کاهش هزینه در صورت حساب اعمال خواهد شد.