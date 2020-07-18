کرونا ساعت حرکت قطارهای زنجان را تغییر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راه آهن منطقه شمالغرب، علی خدائی گفت: هم اکنون یک رام قطار زنجان- تهران و برعکس برای جابجایی مسافران با رعایت اصول بهداشتی یک روز درمیان فعال است.
وی گفتوی افزود: علاوه بر این یک رام قطار مسافربری از زنجان به مشهد نیز یک روز در میان اعزام میشود که در صورت کاهش شیوع بیماری کرونا، یک قطار دیگر نیز در این مسیر برای جابجایی مسافر اضافه خواهد شد.
مدیرکل راه آهن منطقه شمالغرب گفت: برای رعایت فاصلهگذاری اجتماعی در هر کوپه ۲ نفر مسافر مستقر میشود، مگر اینکه افراد اعضای یک خانواده باشند و درخواست یک کوپه کنند.
خدایی به لغو تعداد قابل توجهی از برنامههای قطارهای مسافربری ناوگان حملونقل ریلی اشاره کرد و افزود: تعداد مسافران حدود ۶۰ درصد نسبت به قبل از شیوع بیماری کرونا کاهش یافته و شرکتهای مسافری متحمل ضرر و زیان شدهاند.
وی با تاکید بر اینکه قطارهای حمل ونقل باری نیز با رعایت اصول بهداشتی مستمر و با برنامه حرکت میکنند، یادآوری کرد: پایان سال گذشته سایت بارگیری کنسانتره آهن در سلطانیه افتتاح شد که محموله آن به سنگان واقع در شهرستان طبس ارسال میشود و این سایت نقشی مهمی در استان زنجان و منطقه ایفا میکند.
مدیر کل راه آهن منطقه شمالغرب با بیان اینکه روزانه ۳۷ تا ۴۰ واگن کنسانتره آهن از این ایستگاه بارگیری میشود تلاش میکنیم ایستگاه باراندازی نیز در این محل ایجاد شود تا سنگ مورد نیاز صنایع استان زنجان تأمین شود.
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