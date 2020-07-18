احتمال تمدید توافق کاهش تولید نفت اوپک پلاس تا پایان ۲۰۲۲

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عرب نیوز، عبدالعزیز بن سلمان در مصاحبه با شبکه تلویزیونی العربیه اعلام کرد که بازارهای نفت هنوز از تونل ویروس کرونا رد نشده‌اند و توافق کاهش تولید سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) و متحدانش، موسوم به اوپک پلاس ممکن است تا پایان سال ۲۰۲۲ تمدید شود.

وی گفت: نشست‌های کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق اوپک و غیراوپک (JMMC) تا زمان بهبودی کامل بازار نفت از این بیماری، هر ماه برگزار می‌شود.

وزیر انرژی عربستان افزود: این توافق تا آوریل ۲۰۲۲ ادامه خواهد یافت، در توافقنامه به وضوح یاد شده است که یک نشست دیگر در دسامبر ۲۰۲۱ برای مذاکره درباره لزوم تمدید این قرارداد تا پایان سال ۲۰۲۲ برگزار می‌شود.

بن سلمان با تأکید بر اهمیت پایبندی به سهمیه‌های توافق‌شده از سوی همه اعضا تصریح کرد: بدون پایبندی همه، ممکن است کشورهایی که به تعهدهای خود پایبند بوده‌اند موافقت نکنند که تولید خود را در آینده کاهش دهند.

وی تصمیم مارس گذشته ریاض مبنی بر تمدید کاهش تولید نفت، پس از شکست توافق پیشین اوپک پلاس را «تصمیمی سخت و دشوار، اما درست» توصیف کرد.

به گزارش شانا، کمیته وزارتی نظارت بر توافق کاهش تولید اوپک پلاس در نشست اخیر خود در روز ۲۵ تیرماه اعلام کرده بود که با انتقال به مرحله بعدی توافقنامه، افزایش عرضه ناشی از تسهیل برنامه‌ریزی‌شده کاهش تولید با بهبود تقاضا جذب بازار می‌شود.

این کمیته سطح پایبندی تک تک اعضای اوپک به سهمیه کاهش تولید را بررسی و بر اهمیت دستیابی اعضا به پایبندی کامل به این سهمیه‌ها و جبران هرگونه تخطی از سهمیه تأکید کرد. این کمیته برنامه‌های اعلام‌شده کشورهای تخطی‌کننده برای جبران این تخطی را بررسی و دوباره بر اجرای آنها تأکید کرد.