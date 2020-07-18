بایدن برای معرفی یار انتخاباتی تحت فشار قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که «جو بایدن» نامزد دموکرات انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا، از سوی هم‌حزبی‌هایش برای تعجیل در معرفی یار انتخاباتی که در صورت پیروزی وی در انتخابات، سمت معاونت ریاست جمهوری را بر عهده خواهد گرفت؛ تحت فشار قرار دارد.

او که با هدف جلب آراء زنان آمریکایی، قرار است یک خانم را به عنوان معاون آتی خود انتخاب کند؛ مدعی شده که تا ۲۴ جولای (۳ مرداد) لیست نهایی نامزدهای مد نظر خود را ارائه داده و روند مصاحبه با آنها را آغاز خواهد کرد.

با توجه به عزم دموکرات‌ها برای کنار زدن دونالد ترامپ از مسند قدرت، گزینش یار انتخاباتی بایدن در رقابت پیش رو از اهمیت بسزایی برخوردار است.

این در حالی است که طبق نظرسنجی‌ها، عملکرد ضعیف ترامپ در مهار کووید ۱۹، به پیشتازی بایدن در برخی از کلیدی‌ترین ایالات آمریکا کمک کرده است.

طبق گمانه‌زنی‌ها، نامزدهای مورد تائید بایدن عبارتند از سناتورها «کامالا هریس» و «الیزابت وارن» که هر دو از نامزدهای سابق حزب دموکرات در انتخابات ۲۰۲۰ هستند.

از دیگر نامزدهای محتمل می‌توان به «سوزان رایس» مشاور اسبق امنیت ملی اشاره کرد.

در این میان، طبق پیش‌بینی‌ها، کامالا هریس با ۴۱ درصد امتیاز، از برتری در مقایسه با سایر رقبا برخوردار است.