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۲۸ تیر ۱۳۹۹، ۱۰:۵۴

طی اطلاعیه ای عنوان شد؛

تعطیلی مهدهای کودک آذربایجان‌غربی تا آخر هفته تمدید شد

تعطیلی مهدهای کودک آذربایجان‌غربی تا آخر هفته تمدید شد

ارومیه - بهزیستی آذربایجان‌غربی طی اطلاعیه ای اعلام کرد: تعطیلی مهدهای کودک در سطح استان برای جلوگیری از شیوع بیماری کرونا تا آخر هفته جاری تمدید شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از این اطلاعیه آمده است: این امر در راستای کنترل شیوع ویروس کرونا در مهدهای کودک شهری و روستایی استان و حفظ سلامت نوباوگان و خردسالان اتخاذ شده است.

مهدهای کودک آذربایجان‌غربی پس از حدود سه ماه و نیم تعطیلی، با رعایت پروتکل‌های بهداشتی اواخر خرداد امسال بازگشایی شده بود که پس از شیوع بیشتر بیماری کرونا به همراه برخی دیگر از مراکز پرتردد و پرتجمع با تصمیم ستاد استانی مقابله با کرونا تعطیل شد.

همچنین سایر محدودیت‌های کرونایی در آذربایجان غربی نیز طی هفته جاری برای سومین هفته پیاپی تمدید شد.

در حال حاضر به دلیل شیوع بالای مبتلایان به ویروس کرونا استان در وضعیت قرمز قرار دارد.

کد مطلب 4976493

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