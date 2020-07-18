نجات یک کودک ۵ ساله از غرق شدن در زاینده رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اورژانس استان چهارمحال و بختیاری؛ محمد حیدری گفت: طی تماس تلفنی همراهان کودک با مرکز ارتباطات اورژانس استان مبنی بر غرق شدن کودک ۵ ساله در رودخانه زاینده رود حوالی مارکده بلافاصله یک دستگاه آمبولانس اورژانس به محل اعزام شد و کودک که توسط نیروهای مردمی از آب گرفته شده بود تحویل کارشناسان فوریت‌های پزشکی شد.

وی افزود: کارشناسان فوریت‌های پزشکی اورژانس پس از تحویل بیمار با توجه به اینکه کودک دچار ایست قلبی و تنفسی شده بود فوراً عملیات احیای قلبی و ریوی را شروع می‌کنند و پس از بازگشت کودک به زندگی جهت اقدامات تکمیلی کودک به بیمارستان کاشانی شهرکرد منتقل شد.