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۲۸ تیر ۱۳۹۹، ۱۱:۰۰

مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد خبر داد؛

نجات یک کودک ۵ ساله از غرق شدن در زاینده رود

نجات یک کودک ۵ ساله از غرق شدن در زاینده رود

شهرکرد- رئیس اورژانس و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از نجات یک کودک پنج ساله از غرق شدن در رودخانه زاینده رود خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اورژانس استان چهارمحال و بختیاری؛ محمد حیدری گفت: طی تماس تلفنی همراهان کودک با مرکز ارتباطات اورژانس استان مبنی بر غرق شدن کودک ۵ ساله در رودخانه زاینده رود حوالی مارکده بلافاصله یک دستگاه آمبولانس اورژانس به محل اعزام شد و کودک که توسط نیروهای مردمی از آب گرفته شده بود تحویل کارشناسان فوریت‌های پزشکی شد.

وی افزود: کارشناسان فوریت‌های پزشکی اورژانس پس از تحویل بیمار با توجه به اینکه کودک دچار ایست قلبی و تنفسی شده بود فوراً عملیات احیای قلبی و ریوی را شروع می‌کنند و پس از بازگشت کودک به زندگی جهت اقدامات تکمیلی کودک به بیمارستان کاشانی شهرکرد منتقل شد.

کد مطلب 4976503

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