آزمون زبان وزارت بهداشت ۷ مرداد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت (MHLE) دارای ۱۰۰ پرسش در سطح آزمون استاندارد تافل (۳۰ پرسش درک مطلب شنیداری، ۴۰ پرسش واژگان، ساختار و دستور زبان و ۳۰ پرسش درک مطلب نوشتاری) و ۱۰۰ نمره (بدون نمره منفی) است.

آزمون های دوره ۵۷ که قرار بود پنجشنبه ۲ مرداد برگزار شود به دلیل شدت شیوع بیماری کرونا مجددا به تعویق افتاد و آزمون در زمان جدید سه شنبه ۷ مردادماه ۹۹ برگزار می شود.

این دوره از آزمون در ۲۶ حوزه امتحانی شامل ۲۳ حوزه به صورت الکترونیک و ۳ حوزه به صورت کاغذی برگزار خواهد شد.

در دوره ۵۷ آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت (MHLE) تعداد ۱ هزار و ۹۷۵ نفر ثبت نام کرده اند.

برای ورود به جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت کارت ورود به جلسه و اصل کارت ملی (یا شناسنامه) الزامی است و همراه نداشتن هریک از این مدارک، موجب محرومیت از ورود به جلسه و شرکت در آزمون می شود.

هر کارنامه دارای یک کُد ویژه به نام Certification Code بوده که در بالای آن درج می شود و درستی آن از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی (در پیوند «تأیید کارنامه» یا Check Certificate Validity) قابل استعلام است؛ بنابراین، کارنامه چاپ شده یا گواهی دیگری برای شرکت کنندگان جهت ارائه به مراجع گوناگون، صادر نخواهد شد.

مراجع گوناگون (دانشگاهها، سازمانها، ..). می توانند به همین روش، از درستی کارنامه اطمینان حاصل کنند.

به دلیل ضرورت برقراری نظم و حفظ سکوت و آرامش در سالنهای برگزاری آزمون، درهای حوزه رأس ساعت ۸:۳۰ بسته و از ورود افرادِ دیرآمده، جلوگیری خواهد شد.