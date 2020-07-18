فعالیت گروه های جهادی در نقاط مختلف آثار فرهنگی به دنبال دارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی صبح شنبه در دیدار با مسئول گروه جهادی حاج احمد متوسلیان با بیان اینکه گروه های جهادی مصداق بارز اجابت دعای وستخدمنی فی مرضاتک هستند، افزود: اینکه انسان توفیقی پیدا کند تا برای جامعه انسانی و جامعه اسلامی به مانند مرهمی بر روی زخم ها باشد، بسیار ارزشمند است.

وی با بیان اینکه کار خوب وقتی همراه با هدف خوبی باشد، معنا پیدا می کند، گفت: مدعی های بیگانه که همواره برای گمراه کردن مردم شعارهایی می دهند، در مقابل حضور گروه های جهادی دچار شکست می شوند.

آیت الله عبادی با بیان اینکه اگر مردم در مشکلات حضور حزب اللهی‌ها، انقلابی‌ها و روحانیون را در کنار خود می بینند، ایمانشان محکم می شود، گفت: کار گروه های جهادی تنها یک کار فیزیکی نیست بلکه اقدامی الهی بوده و اثر فرهنگی دارد.

وی بیان کرد: اگر نیرو و اعتبارات تخصیص داده شود ولی در استان همکاری صورت نگیرد، کارها به جلو حرکت نمی کند، بنابراین از طرف ما در این جهت همکاری های لازم انجام می شود.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به منطقه درح در استان بیان کرد: اگرچه مردمان درح طی سالیان متوالی محروم بوده اند اما از نظر ایمانی و اعتقادی ظرفیت بالایی دارند.

وی با بیان اینکه در منطقه درح سطح آب بسیار مساعد بوده که هم از زیر زمین و هم از روی زمین، آب به سمت افغانستان سرازیر می شود افزود: متاسفانه در این چهل سال نتوانسته اند جلوی سیل ها و مهار آب را بگیرند.

آیت الله عبادی با اشاره به شغل مردم منطقه درح اظهار کرد: شغل مردم این نقطه محروم کشاورزی و دامداری است، بنابراین اگر بتوانند مانع جاری شدن آب به سمت افغانستان شوند، قطعا شغل جدید می سود.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی بیان کرد: مشاهده شده که با ایجاد چاه های مجاز و غیرمجازی که در منطقه حفر کرده اند، قنات های مردم خشک شده در حالی که مجوز حفر چاه به کسی نداده‌اند.

آیت الله عبادی تاکید کرد: باید در کنار انواع خدمات، سدسازی شده و همچنین با دید کارشناسی درست، استخراج آب به میزان مجاز در دستور کار قرار گیرد و در اختیار مردم قرار داده شود.

وی ادامه داد: اگر منطقه درح خالی از سکنه گردد، با هیچ نیرویی جایگزین نمی شود.