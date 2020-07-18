تشکیل ۲۴۰ پرونده تخلف برای مشاوران املاک در کرمانشاه

گودرز فهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بنا به درخواست استاندار و دریافت اخباری مبنی بر تخلف برخی بنگاه‌های مشاورین املاک گشت‌های مشترکی توسط تعزیرات حکومتی، فرمانداری، اتحادیه مربوطه و سازمان صمت برای بازرسی از این واحدها تشکیل شد.

وی افزود: در ابتدا بنا به درخواست مردم، مناطق حاشیه‌نشین، حومه شهر و سپس نقاط مرکزی مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس گشت‌های سیار تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: تاکنون ۵۰۰ بازرسی از بنگاه‌های مشاوران املاک در سطح کرمانشاه انجام شده که برای ۲۴۰ واحد متخلف پرونده تشکیل شده و پرونده آنها در تعزیرات حکومتی در دست رسیدگی است.

فهیمی گفت: ۱۲ بنگاه مشاورین املاک فاقد مجوز بودند که پلمب شدند.

این مسئول عنوان کرد: بنگاه‌های مشاورین املاک باید قراردادهای جدید را بر اساس مصوبه ستاد ساماندهی اجاره بهای مسکن تنظیم کنند.

رئیس گشت‌های سیار تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه بیان کرد: بنگاه‌های مشاورین املاک در قراردادهای جدید نسبت به سال گذشته حق افزایش قیمت بیش از ۲۰ درصد را ندارند در غیر این صورت براساس قانون نظام صنفی با آنها برخورد خواهد شد.