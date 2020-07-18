به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس دولتشاهی امروز شنبه در جمع خبرنگاران، گفت: در پی تماس تلفنی شهروندان با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر درگیری در مسکن مهر، بلافاصله اکیپی جهت صحت و سقم موضوع به محل اعزام که مشاهده می‌شود تعداد ۲ نفر به وی معلوم با در دست داشتن سلاح سرد با همسایگان خود درگیر و در حال تخریب تجهیزات ساختمان هستند



وی، اظهار داشت: با توجه به ازدحام جمعیت و شدت درگیری تعداد ۴ اکیپ متشکل از کلانتری ۱۴ کوی ارتش و یگان امداد در محل حاضر و محل را محاصره می‌کنند که فرد شرور به سوی احدی از مأمورین با سلاح سرد حمله ور می‌شود، مأمورین با اقتدار فرد شرور را از ناحیه ساق پا با اصابت گلوله مجروح و دستگیر می‌کنند.



فرمانده انتظامی خرم‌آباد در ادامه، افزود: فرد دیگر که با یک دستگاه خودرو اسپورتیج قصد فرار را داشت با تعقیب و گریز مأموران و شلیک گلوله خودرو متوقف می‌شود که با به جا گذاشتن خودرو محل را ترک و متواری می‌شود که با توجه به شناسایی فرد فراری، تلاش برای دستگیری وی ادامه دارد.



سرهنگ دولتشاهی، گفت: حضور مقتدرانه پلیس در دفاع از شهروندان و دستگیری ذلت بار فرد شرور موجبات خوشحالی اهالی محل شد و با هماهنگی و حمایت دستگاه قضائی عاقبت سخت و پشیمان کننده‌ای در انتظار این افراد خواهد بود.