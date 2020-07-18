انجام مکاتبات رسمی برای دریافت جوایز دلاری بنا و محمدی

به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش حمید بنی تمیم دبیر شورای کشتی آسیا اعلام کرد محمد بنا و غلامرضا محمدی پس از انتخاب به عنوان برترین مربیان قاره آسیا، بزودی جوایز ۳ هزار دلاری کنفدراسیون آسیا (در مجموع ۶ هزار دلار) را دریافت خواهند کرد.

در همین راستا محمد ابراهیم امامی سخنگوی فدراسیون کشتی در خصوص چگونگی دریافت این جوایز به خبرنگار مهر گفت: با توجه به اعلام رسمی کنفدراسیون کشتی آسیا به ما که بعد از اطلاع رسانی حمید بنی تمیم صورت گرفت، فدراسیون کشتی وارد عمل و با انجام مکاتبات رسمی، پیگیر این موضوع شد.

امامی افزود: بعد از این مکاتبات، کنفدراسیون کشتی آسیا به ما رسما اعلام کرد این موضوع در دستور کار آنها قرار دارد و جوایز دلاری این مربیان بزودی در فرصتی مناسب طی مراسمی اهدا خواهد شد.

سخنگوی فدراسیون کشتی ادامه داد: طبق اعلام کنفدراسیون آسیا این مساله باید طی یک پروسه مشخص انجام شود و ما هم بعد از انجام مکاتبات و اقدامات لازم، منتظر هستیم نحوه دریافت جوایز محمد بنا و غلامرضا محمدی از سوی این کنفدراسیون به ما اطلاع رسانی شود.