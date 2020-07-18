خراسان جنوبی به کانون ورزش اسکواش در کشور تبدیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سلطانیفر صبح شنبه در حاشیه آئین افتتاح سالن تخصصی و بینالمللی اسکواش بیرجند در جمع خبرنگاران عنوان کرد: امروز سالن ورزشی اسکواش بیرجند با استاندارها و تجهیزات به روز بین المللی به بهره برداری رسید.
وی عنوان کرد: با افتتاح این سالن این ظرفیت در خراسان جنوبی وجود دارد که به یکی از کانونهای رشته اسکواش در کشور تبدیل شود.
به گفته وی امروز در استان خراسان جنوبی ۱۳ پروژه ورزشی به بهره برداری خواهد رسید.
جانشین رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و وزیر معین خراسان جنوبی همچنین در ادامه با اشاره به ظرفیتهای این استان در بخشهای گردشگری، صنعت و کشاورزی عنوان کرد: با توجه مرز مشترکی که این استان با افغانستان دارد در حوزه تجاری باید از ظرفیت مرز استفاده کنیم.
سلطانی بازدید از پروژههای اقتصاد مقاومتی را از دیگر اهداف سفر به خراسان جنوبی ذکر کرد و افزود: موانع و مسائل مرتبط با مشکلات اقتصادی استان بررسی خواهد شد و سپس نتایج آن در جلسه هیأت دولت و ستاد مرکزی اقتصادی مقاومتی مطرح و پیگیری خواهیم کرد.
وی اظهار امیدواری کرد: با برطرف شدن موانع اقتصادی در بخش تجارت این استان مرزی شاهد اتفاقات خوبی باشیم.
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