«یونیفل»ابزار جاسوسی آمریکا ورژیم صهیونیستی علیه مقاومت لبنان است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه لبنانی الاخبار نزدیک به حزب الله لبنان در گزارشی با اشاره به اقدامات نیروهای بین المللی مستقر در جنوب لبنان (یونیفل) نوشت: از امروز تا اواخر ماه اوت، زمانی که ماموریت این نیروها در جنوب لبنان تمدید شود فشارها علیه لبنان افزایش می یابد.

در ادامه این گزارش آمده است: مهمترین چالش مقامات لبنانی آن است که ماموریت نیروهای یونیفل در جنوب لبنان تغییر نکند و در برابر فشارهای آمریکا و رژیم صهیونیستی ایستادگی کنند.

بر اساس این گزارش، حضور نیروهای یونیفل در جنوب لبنان همواره به نفع رژیم صهیونیستی بوده است؛ حضور این نیروها از ۴۰ کشور جهان تاکنون نتوانسته مانع تجاوزات روزانه رژیم صهیونیستی علیه لبنان شود.

در ادامه این گزارش آمده است: آمریکا و رژیم صهیونیستی تلاش دارند تا اقدامات نیروهای یونیفل در جاسوسی از مقاومت لبنان را از طریق استفاده از تجهیزات الکترونیکی جدید مانند برج های مراقبت و دوربین های دقیق و رادارها افزایش دهند.

مهمترین چالش مقامات لبنانی این است که در برابر فشارهای آمریکا و رژیم صهیونیستی ایستادگی کنند به نوشته این گزارش، رادارهای نیروهای یونیفل رفت و آمد افراد و پهپادها و همچنین خودروهای زرهی کوچک را رصد می‌کنند.

در این گزارش آمده است: اگر نیروهای یونیفل از پهپادها بدون هماهنگی با ارتش لبنان استفاده کنند در واقع قطعنامه بین المللی شماره ۱۷۰۱ را نقض کرده اند.

در این گزارش نوشته شده است: با وجود آن که ارتش لبنان مخالفت خود را با آزمایش پهپادهای نظامی و جاسوسی بر فراز مناطق جنوبی این کشور اعلام کرده بود اما نیروهای یونیفل این اقدام را انجام دادند. از یک ماه قبل نیروهای یونیفل اقدام به نصب دهها دوربین در نوار مرزی لبنان کرده‌اند.