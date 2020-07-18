صدور سند تک برگ برای ۲۰ هزار هکتار از اراضی ملی غرب استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، حسن مسعودی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای اجرای قانون جامع کاداستر و با انجام اصلاح هندسی نقشه‌ها، ۲۰ هزار هکتار از اراضی ملی و دولتی غرب استان تهران در آستانه صدور اسناد تک برگ قرارگرفته است.

مسعودی افزود: اراضی ملی و دولتی ۵ شهرستان غرب استان تهران حدود ۴۱ هزار هکتار است که با توجه به اهمیت اجرای طرح کاداستر، اجرای کامل این طرح برای تمامی این اراضی در دستور کار قرار دارد.

وی به مراحل اجرای طرح کاداستر اشاره کرد و گفت: ابتدا اطلاعات توصیفی و مکانی پلاک ثبتی مورد نظر جمع آوری شده و پس از بررسی و آنالیز منجر به تهیه نقشه پیشنهادی پلاک ثبتی شده که این نقشه به کمیته فنی منابع طبیعی استان تهران ارجاع داده می‌شود.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان‌های شهریار، رباط کریم، اسلامشهر، قدس و بهارستان عنوان داشت: در کمیته فنی این نقشه‌ها مورد برسی قرار گرفته و پس از تأئید برای سیر مراحل صدور اسناد تک برگ کاداستری در اختیار ادارات ثبت اسناد قرار می‌گیرد.

مسعودی درباره برخی مزایای اجرای طرح کاداستر و صدور اسناد تک برگ بیان داشت: با اجرای این طرح علاوه بر برطرف شدن مشکلات ثبتی، وقوع پدیده زمین خواری به شدت کاهش یافته و از سو استفاده و جعل اسناد جلوگیری می‌شود.