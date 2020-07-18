زمان سفر نمایندگان ایران به قطر مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته مسابقات لیگ قهرمانان آسیا تاریخ ورود باشگاههای غرب آسیا برای برگزاری ادامه بازیهای لیگ قهرمانان آسیا را مشخص کرد.
بازیهای گروههای A تا D که مربوط به منطقه غرب آسیاست از ۲۴ شهریورماه آغاز میشود تا تکلیف تیمهای صعودکننده به مرحله بعدی مشخص شود.
طبق تصمیم کمیته اجرایی این مسابقات، تیمها بایستی ۲۰ شهریور وارد دوحه شده و بلافاصله مورد تست سلامت قرار بگیرند تا در صورت عدم ابتلا به کرونا مجوز حضور در تمرینات و بازیها را پیدا کنند.
از این رو تیمهای فوتبال پرسپولیس، استقلال تهران، سپاهان اصفهان و شهرخودرو مشهد که نمایندگان ایران را در فصل جاری لیگ قهرمانان آسیا تشکیل میدهند در همین تاریخ وارد کشور قطر میشوند تا پروتکلهای بهداشتی مربوط به بازیها را رعایت کرده باشند.
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