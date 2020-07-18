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۲۸ تیر ۱۳۹۹، ۱۲:۰۴

فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران خبر داد؛

کشف ۶۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در شهر قدس/۴ سوداگر سوخت دستگیر شد

کشف ۶۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در شهر قدس/۴ سوداگر سوخت دستگیر شد

شهریار- فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران از کشف ۶۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در شهر قدس خبر داد و گفت: در این زمینه ۴ سوداگر سوخت دستگیر شد.

سردار محسن خانچرلی در گفتگو با خبرنگار مهر، از کشف ۶۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در شهر قدس خبر داد و اظهار داشت: بر اساس اخبار واصله مبنی بر وجود مقادیری از سوخت قاچاق مأموران پلیس تحقیق و تفحص در این خصوص را در دستور کار خود قرار دادند.

خانچرلی با اشاره به اینکه پس از انجام تحقیقاً در یک عملیات غافلگیرانه محل دپوی سوخت قاچاق مورد شناسایی قرار گرفت گفت: بر همین اساس ۶۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف شد.

وی از دستگیری ۴ سوداگر سوخت در این عملیات نیز خبر داد و عنوان داشت: متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شده اند.

فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران بیان داشت: از همه شهروندان می‌خواهیم در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را با پلیس در میان بگذارند.

کد مطلب 4976534

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