افزایش مراکز بستری بیماران مبتلا به کرونا در شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی علوم پزشکی شیراز، حسین درویشی با اشاره به معرفی بیمارستان‌هایی که بیماران کرونایی را در شیراز پذیرش می‌کنند، گفت: هم اکنون در بیمارستان‌های حضرت علی‌اصغر شیراز (ع)، شهید چمران، شهید فقیهی، نمازی، بعثت، ام. آر. ای، دنا، کوثر و شهید بهشتی بیماران مبتلا به کووید ۱۹ بستری هستند.

او با بیان اینکه تلاش برای تخصیص بیمارستان شهید دوران و پذیرش بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در این مرکز ادامه دارد، گفت: برای تجهیز هر مراکز نقاهتگاهی یا بیمارستان پشتیبان کرونایی مبلغی بالغ بر ۱.۵ میلیارد تومان از سوی دانشگاه هزینه می‌شود.

درویشی افزود: هم‌اینک در شیراز ۴ بیمارستان دولتی و در تمام بیمارستان‌های قطب شهرستان فارس بیماران کرونایی مانند دیگر مراکز درمانی کشور با تعرفه دولتی پذیرش و خدمات درمانی ارائه می‌کنند.

نماینده دانشگاه علوم پزشکی شیراز در امور نقاهتگاهی بیماران کرونایی اضافه کرد: تخت‌های بیمارستانی کرونایی شیراز در حال تکمیل است؛ لذا شهروندان باید پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند تا خطر ابتلاء بیماری کووید ۱۹ را به حداقل ممکن کاهش دهند.

درویشی ادامه داد: بر اساس آمارها با مراقبت‌های تیم‌های بهداشتی و درمانی استان، تاکنون در حدود ۱۹ هزار ۶۹۲ بیمار از مراکز درمانی ترخیص شده و یا از ایزوله خانگی خارج شده‌اند.

او یادآور شد: در حال حاضر ۶۰ تخت در محل نقاهتگاه ورزشگاه شهید دستغیب به بیمارستان پشتیبان تبدیل و تجهیز شده که ۲۷ بیمار کرونایی در آن بستری هستند.

درویشی خاطرنشان کرد: با توجه به روند افزایشی مبتلایان به کروناویروس در فارس و ضرورت ارائه خدمات با کیفیت بیمارستانی، تلاش می‌شود تا با افزایش تخت‌های عادی و ویژه، تمام ظرفیت‌های بیمارستان‌ها استفاده شود.

مدیر اداری معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به انعقاد قرارداد دانشگاه با بیمارستان بعث جهت پذیرش بیماران کرونایی، گفت: چنانچه بتوانیم با این بیمارستان تفاهم نامه به امضا برسانیم بیماران کرونایی می‌توانند با تعرفه دولتی مانند دیگر بیمارستان‌های دولتی خدمات خود را دریافت کنند.