خدمت رسانی به ۵۶۸ حادثه دیده سیل گلستان/ توزیع اقلام ادامه دارد

محمدعلی هروی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: بارش‌های اخیر در گلستان منجر به وقوع سیل و آبگرفتگی در شهرهای آزادشهر، گنبدکاووس، مینودشت، کلاله و آق قلا شد.

وی با بیان این که از همان ابتدا نیروهای امدادی هلال احمر در منطقه حاضر شدند، افزود: ۲۷ تیم متشکل از ۱۱۶ داوطلب و ۲۹ نجاتگر از تاریخ ۲۵ الی ۲۷ تیرماه به سیل زدگان خدمت رسانی کردند.

هروی بیان کرد: یک دستگاه آمبولانس، ۱۵ دستگاه خودرو کمک دار سبک، یک دستگاه وانت نیسان، دو دستگاه موتورسیکلت، دو دستگاه خودروی سواری و دو دستگاه خودروی کمک دار سنگین در این عملیات بکارگیری شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان گفت: به ۱۴۲ خانوار متشکل از ۵۶۸ حادثه دیده امدادرسانی شد.

طبق گفته وی تخلیه آب منازل با کمک ۳۶ دستگاه موتور پمپ از جمله اقدامات بود و عملیات امدادرسانی (توزیع اقلام) در شهرستان آزادشهر ادامه دارد.

هروی تصریح کرد: ۲۰۶ تخته پتو، ۵۷ تخته موکت، ۳۰ کیلو پودر لباسشویی، ۳۰ عدد کلمن، ۳۸ ست ظروف، ۸۰۴ قوطی کنسروجات ،۳۶ کیلو چای، ۲۱۸ کیلو قند و شکر، ۲۲۰ کیلو برنج، ۲۵۶ کیلو حبوبات و ۵۰ کیلو نایلون در مناطق سیل زده توزیع شده است.