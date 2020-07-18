المپیک ۲۰۲۲ جوانان به تاخیر افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از کانال المپیک ایران، درخواست تعویق بازی‌های المپیک ۲۰۲۲ جوانان که به هیات اجرایی کمیته بین‌المللی المپیک ارسال شده بود توسط هیات اجرایی این کمیته و در نشست اعضای کمیته بین‌المللی تایید شد.

بدین ترتیب بازی‌های المپیک جوانان داکار ۲۰۲۲ به میزبانی سنگال به سال ۲۰۲۶ موکول شد. درخواست تعویق این بازی‌ها توسط رئیس جمهور سنگال مطرح شد.

این رویداد به دلیل شیوع گسترده کرونا، تداخل بسیاری از تقویم‌های بین‌المللی و برگزاری ۵ رویداد المپیکی طی مدت ۳ سال هزینه‌های زیادی را بر فدراسیون‌های بین‌المللی و کمیته‌های ملی المپیک تحمیل خواهد کرد. به همین دلیل با تایید کمیته بین‌المللی المپیک و به دلیل تعویق توکیو ۲۰۲۰، این بازی‌ها هم به تعویق افتاد.