۱۶ برنامه برای جهش تولید در بخش کشاورزی استان تهیه شده است

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه خمسه صبح شنبه در جلسه پیشبرد اهداف همکاری‌های بین جهاد کشاورزی و بسیج در راستای جهش تولید که با حضور سرهنگ برین معاون اجرایی سپاه استان و سرهنگ قاسمی رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان برگزار شد اظهار کرد: در حال حاضر پروژه‌های خوبی در زمینه طرح‌های زیر بنایی در بخش کشاورزی در استان در حال اجرا است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اشاره به اینکه اقدامات خوبی در زمینه تأمین محصولات استراتژیک انجام شده افزود: با اقدامات انجام شده ضریب تولید روغن و دانه‌های روغنی بالا رفته و میزان واردات روغن کاهش یافته است.

خمسه افزود: امسال با توجه به کارهای انجام شده؛ امیدواریم بتوانیم در زمینه تولید نهاده‌ها و محصولات کشاورزی بی نیاز باشیم.

وی یاد آور شد: همچنین در راستای مصرف بهینه آب؛ طی دو سال گذشته سطح زیر کشت گندم آبی کاهش یافته اما با استفاده از ارقام مناسب و اقدامات مدیریتی میزان عملکرد تولید محصول در واحد سطح افزایش داده ایم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در ادامه گفت: در راستای تولید و امنیت غذایی بین جهاد کشاورزی و بسیج تفاهم نامه‌ای منعقد شده است که بایستی از ظرفیت‌های بسیج و جهاد کشاورزی استفاده کرد تا به اهداف این تفاهم نامه دست یافت.

وی با تاکید بر اینکه؛ تلاش جهاد کشاورزی بر این است که در راستای اهداف توسعه‌ای بخش حرکت کند، افزود: در حال حاضر ۹۹ کارشناس به عنوان کارشناس پهنه در ۲۷ مرکز جهاد کشاورزی در راستای ارتقای تولید و امنیت غذایی تلاش می‌کنند که این کارشناسان؛ توصیه‌ها و راهنمایی لازم را در زمینه تولید محصول به بهره برداران آموزش و انتقال می‌دهند.

خمسه تصریح کرد: با حضور این کارشناسان طی چند سال گذشته در زمان داشت پیش بینی لازم برای تولید محصول در زمان بر داشت انجام تا بر این اساس برنامه ریزی لازم برای تولید انجام شود.

وی با بیان اینکه؛ حرکت به سمت کشاورزی قراردادی در راستای تکمیل زنجیره تولید است گفت: بر این باوریم که با برنامه ریزی مناسب و اقدامات لازم؛ با وجود دشت قزوین می‌توان عملکرد در واحد سطح را ارتقا و محصول بیشتری تولید کرد.

خمسه اضافه کرد: محدودیت‌ها نباید مشکلاتی را در بخش تولید محصولات کشاورزی ایجاد کند و در شرایط بحرانی؛ مدیران باید بتواند اهداف بخش را بخوبی پیش ببرند.

وی اظهار داشت: پایداری تولید با افزایش عملکرد و ارتقا کیفیت محصول امکان پذیر است.