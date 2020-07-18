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۲۸ تیر ۱۳۹۹، ۱۳:۰۸

از سوی دانشگاه؛

تقویم آموزشی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه آزاد اعلام شد

تقویم آموزشی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه آزاد اعلام شد

تقویم آموزشی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ برای دانشجویان رشته های غیرپزشکی، گروه علوم پزشکی و دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه معاون علوم انسانی و هنر، جواد علمایی معاون علوم، مهندسی و کشاورزی و محسن نفر معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی با صدور دستورالعملی تقویم آموزشی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ جهت دانشجویان رشته های غیرپزشکی، گروه علوم پزشکی و دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی را به روسای استان‌ها، واحدها، مراکز آموزشی و معاونت آموزش های عمومی و مهارتی این دانشگاه اعلام کردند.

در این دستورالعمل تأکید شده با برنامه ریزی دقیق و اطلاع رسانی به موقع به اعضای هیأت علمی و دانشجویان، ترتیبی اتخاذ شود تا برنامه ثبت نام و شروع کلاس های درسی در زمان های پیش بینی شده صورت گیرد.

براساس این دستورالعمل، سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ در دانشگاه آزاد اسلامی از ۱۵ شهریور ماه سال جاری آغاز و ۲۱ مردادماه سال ۱۴۰۰ پایان می یابد. شرح کامل زمان ثبت‌نام، شروع و پایان نیم‌سال و زمان امتحانات سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ به شرح زیر است:

نیمسال

ثبت نام و انتخاب واحد

شروع کلاس

حذف و اضافه

پایان کلاس رشته های غیرپزشکی

پایان کلاس رشته های گروه علوم پزشکی و دامپزشکی

برگزاری امتحانات رشته های غیرپزشکی

برگزاری امتحانات رشته های گروه علوم پزشکی و دامپزشکی

اول

۹۹/۶/۱ تا ۹۹/۶/۱۳

۹۹/۶/۱۵

۹۹/۶/۲۲ تا ۹۹/۶/۲۷

۹۹/۱۰/۴

۹۹/۱۰/۱۱

۹۹/۱۰/۱۳ تا ۹۹/۱۰/۲۵

۹۹/۱۰/۲۰ تا ۹۹/۱۱/۲

دوم

۹۹/۱۱/۴ تا ۹۹/۱۱/۹

۹۹/۱۱/۱۱

۹۹/۱۱/۱۸ تا ۹۹/۱۱/۲۳

۱۴۰۰/۳/۱۳

۱۴۰۰/۳/۲۰

۱۴۰۰/۳/۲۲ تا ۱۴۰۰/۴/۳

۱۴۰۰/۳/۲۹ تا ۱۴۰۰/۴/۱۰

دوره تابستان

۱۴۰۰/۴/۱۲ تا ۱۴۰۰/۴/۱۷

۱۴۰۰/۴/۱۹

-

۱۴۰۰/۵/۲۱

۱۴۰۰/۵/۲۱

۱۴۰۰/۵/۳۰ تا ۱۴۰۰/۶/۴

۱۴۰۰/۵/۳۰ تا ۱۴۰۰/۶/۴

کد مطلب 4976563
مهتاب چابوک

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