تقویم آموزشی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه آزاد اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه معاون علوم انسانی و هنر، جواد علمایی معاون علوم، مهندسی و کشاورزی و محسن نفر معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی با صدور دستورالعملی تقویم آموزشی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ جهت دانشجویان رشته های غیرپزشکی، گروه علوم پزشکی و دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی را به روسای استانها، واحدها، مراکز آموزشی و معاونت آموزش های عمومی و مهارتی این دانشگاه اعلام کردند.
در این دستورالعمل تأکید شده با برنامه ریزی دقیق و اطلاع رسانی به موقع به اعضای هیأت علمی و دانشجویان، ترتیبی اتخاذ شود تا برنامه ثبت نام و شروع کلاس های درسی در زمان های پیش بینی شده صورت گیرد.
براساس این دستورالعمل، سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ در دانشگاه آزاد اسلامی از ۱۵ شهریور ماه سال جاری آغاز و ۲۱ مردادماه سال ۱۴۰۰ پایان می یابد. شرح کامل زمان ثبتنام، شروع و پایان نیمسال و زمان امتحانات سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ به شرح زیر است:
|
نیمسال
|
ثبت نام و انتخاب واحد
|
شروع کلاس
|
حذف و اضافه
|
پایان کلاس رشته های غیرپزشکی
|
پایان کلاس رشته های گروه علوم پزشکی و دامپزشکی
|
برگزاری امتحانات رشته های غیرپزشکی
|
برگزاری امتحانات رشته های گروه علوم پزشکی و دامپزشکی
|
اول
|
۹۹/۶/۱ تا ۹۹/۶/۱۳
|
۹۹/۶/۱۵
|
۹۹/۶/۲۲ تا ۹۹/۶/۲۷
|
۹۹/۱۰/۴
|
۹۹/۱۰/۱۱
|
۹۹/۱۰/۱۳ تا ۹۹/۱۰/۲۵
|
۹۹/۱۰/۲۰ تا ۹۹/۱۱/۲
|
دوم
|
۹۹/۱۱/۴ تا ۹۹/۱۱/۹
|
۹۹/۱۱/۱۱
|
۹۹/۱۱/۱۸ تا ۹۹/۱۱/۲۳
|
۱۴۰۰/۳/۱۳
|
۱۴۰۰/۳/۲۰
|
۱۴۰۰/۳/۲۲ تا ۱۴۰۰/۴/۳
|
۱۴۰۰/۳/۲۹ تا ۱۴۰۰/۴/۱۰
|
دوره تابستان
|
۱۴۰۰/۴/۱۲ تا ۱۴۰۰/۴/۱۷
|
۱۴۰۰/۴/۱۹
|
-
|
۱۴۰۰/۵/۲۱
|
۱۴۰۰/۵/۲۱
|
۱۴۰۰/۵/۳۰ تا ۱۴۰۰/۶/۴
|
۱۴۰۰/۵/۳۰ تا ۱۴۰۰/۶/۴
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